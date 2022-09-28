111年規模最大國考放榜 高普考錄取4187人

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圖為109年度高普考放榜，許多考生、家長到考選部公告欄看榜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北28日電）考選部今天透過新聞稿表示，今年度規模最大、報考人數最多的高普考試昨天榜示，111高考三級考試設89類科、普通考試設52類科，涵蓋行政及技術兩大領域，共錄取4187人，將為各級政府注入新血。

考選部說，多年來為國掄才，其中不乏優秀傑出的公務人員，堪為公務人員表率，因此在考選部官網的「考選集粹」專區刊載優秀人員的受訪紀錄，並以國考APP推播，供社會各界點閱分享。

考選部指出，此次受訪對象為台南市東區區長顏能通，他先後通過電機工程技師考試及公務人員高考三級考試，公職期間的優異表現也榮獲公務人員傑出貢獻獎的肯定，並在受訪時表達，公務員應具備企業管理概念，謀定而後動，才能掌握處理契機，為民眾謀求最大的福祉。

考選部說，相信彰顯公務人員卓越事蹟，可激勵同儕持續進步，並吸引更多青年學子投入公職領域服務。

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為招募新世代人才，考選部說，近年積極辦理一系列國家考試地方座談會、國家考試宣講團、與大學教育座談會及預備文官團推動計畫等，以強化教考訓用的連結。

考選部也表示，未來將在考選程序公平公正的前提下，研議公務人員高普考試應試科目彈性調整，視需要納入多元考試方式，擴大用人機關參與選才制度，以提高考試評量效能，持續為用人機關甄補適任人才。（編輯：翟思嘉）1110928