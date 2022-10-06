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觀影流麻溝十五號有感 陳時中：勿當民主破壞者

2022/10/6 16:02
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）電影「流麻溝十五號」講述女性政治受難者故事，民進黨台北市長參選人陳時中今天觀影後表示，台灣的民主從不廉價，踏過許多血淚才有今天，若無法當建設者，也不要當破壞者。

「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的著作「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育的真實事件。電影由導演周美玲執導，出品人姚文智。

陳時中今天下午與姚文智一同參與試映會，觀賞完後接受媒體聯訪表示，這是部非常感人的電影，他一度考慮是否要受訪，因為怕不小心就忍不住留下淚來。

陳時中說，「流麻溝十五號」講述台灣民主化過程的故事，探討民主的價值與由來，看完後他深深感受到，台灣的民主從來不廉價，是靠著大家努力、踏過許多血淚才有今天。

陳時中指出，這些前人留下的血淚被長期避而不談，他為這部電影的製作團隊及姚文智感到驕傲，相信讓更多人看到、了解及探討這故事會對深化民主有幫助。

陳時中表示，對照現在正在進行的選舉，希望大家若無法當民主的建設者，也不要當破壞者。

媒體詢問，是否有向前台北市長參選人姚文智請益政見。陳時中說，其實他最早的市政老師就是姚文智，兩人以前都在行政院工作，天天坐在旁邊。

姚文智則說，陳時中的政見跟策略他都覺得非常好，希望大家支持好的政治理想。至於是否願意幫忙站台，姚文智表示，「阿中有任何需要，隨時吩咐」。

陳時中聽聞笑著表示，「自然就好，我跟姚文智自然就好。」陳時中強調，他看完電影之後真的很感動，這個議題早該被討論，現在開始還不算晚。（編輯：李亨山）1111006

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