黃秀芳公布新住民政見 提供家庭整合式福利服務

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部9日宣布成立新住民後援會及公布新住民政見，黃秀芳（前右3）指出，如當選縣長，將提供家庭整合式的福利服務。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月9日

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天成立新住民後援會，公布新住民政見；黃秀芳指出，如當選縣長，將提供家庭整合式福利服務，讓新住民家庭了解從中央到地方能提供哪些福利。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部今天上午開記者會宣布成立新住民後援會，公布新住民政見，出席者除黃秀芳外，還有新住民後援會南彰化後援會會長邱莉亞、新住民後援會北彰化後援會會長譚艷薇等人。

邱莉亞、譚艷薇等來自各國的新住民送上在越南象徵高票當選的綠豆糕、在印尼代表心想事成的爆漿麻糬及在柬埔寨象徵包中的柬式長粽給黃秀芳，預祝她高票當選縣長。

黃秀芳說，她若當選縣長，將提供家庭整合式的福利服務，當新住民來到台灣組成家庭時，可讓整個家庭了解，包括中央政府、縣府及鄉鎮公所能提供給新住民家庭有哪些福利與支持。

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黃秀芳指出，除提供家庭整合式福利服務外，許多新住民朋友想要就業工作，為家庭增加收入卻不得其門而入，未來也規劃設置新住民職涯輔導員，協助新住民朋友評估個人職能與專長，媒合就業或輔導創業，轉介參與職業訓練。

黃秀芳表示，為協助新住民朋友適應彰化生活，縣府也會開設本土母語學習班，鼓勵新住民參加，藉由本土母語溝通，縮短彼此認知差距，排除新住民在家庭與工作場域中的溝通障礙，促進新住民朋友在家庭與職場的人際關係。（編輯：陳仁華）1111009