陳時中提設原民特色捷運站 促進民眾了解文化

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出設立原民特色捷運站構想，讓民眾在日常生活中接觸、學習、了解原民文化。他說，台灣是中等規模的國家，不需要妄自菲薄自稱小國。

陳時中下午出席無黨籍台北市議員林穎孟舉辦的「海洋國家．城市外交」青年座談會致詞表示，他在擔任衛福部長時曾隨總統蔡英文到南島國家交流，深切體會台灣的原住民族與南太平洋島嶼國家具有相當淵源。

陳時中說，若當選市長，他會努力促進民眾對原民文化的了解，將設立幾個原民特色的捷運站，播放原民語言的歌曲、擺設融入原民文化，還能隨時更換不同民族主題，讓民眾在日常生活中接觸、學習。

至於城市外交，陳時中表示，最重要的概念是「人自重而後人重之」，民眾須先建立起正確觀念，台灣土地疆域相對小，但人口不算少，且教育水準非常高，不需要妄自菲薄自稱小國、自認不能與他國相比，「我們是中等規模的國家」。

他指出，若不先自己尊重，講話就會沒力，就像他在擔任衛福部長時提出的標語「台灣需要WHO，WHO也需要台灣」，他今天必須提出「我們需要印太聯盟，印太聯盟也需要我們」，因為台灣是對世界有貢獻的國家。

陳時中說，他將積極與其他城市發展更友好的關係，展露台北市的氣魄與保護自由民主生活型態的決心，讓世界看到台北、讓世界看到台灣。

與會的讓阿讓創意無限顧問公司董事長Saiviq Kisasa建議，原民特色捷運站可以設在台北車站等捷運桃園機場沿線車站，讓觀光客一下飛機就可以看到台灣原住民族的招呼語，而不是要跑到花蓮、台東、屏東才看得到原民文化。

陳時中允諾並表示，原民與平地人是「你血中有我、我血中有你」，早已融合在一起，但過去把兩方切得太開，因此他想到可以透過日常生活中的捷運站讓兩方常常接觸。

會後，陳時中接受媒體聯訪。對於未來雙城論壇將用什麼方式進行，他表示，這屬於城市外交範疇，台北的眼光應該放大、放遠，不要只看著上海，國際上還有許多值得學習往來的城市。

陳時中指出，先自重才會受人重，上海也許有值得學習的地方，但雙城論壇要有價值才辦，而不是被人家掐著脖子辦，這樣建設性不足。（編輯：戴光育）1111009