侯友宜籲趕快核定汐東線 林佳龍指問題卡在新北

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市長侯友宜今天指出，請中央「趕快核定」捷運汐東線，汐止人等不及了。民進黨新北市長參選人林佳龍表示，問題卡在新北市府對財務分配有意見。

副總統賴清德昨晚到新北市汐止區為林佳龍站台時指出，林佳龍擔任交通部長任內出手解決捷運汐止東湖線問題，有規劃能力與解決問題專業。

對於賴副總統的發言，侯友宜今天上午出席競選總部成立大會時表示，汐止人等捷運等了20年，新北市一定承擔，也會扛起經費責任，最重要的是中央趕快核定，汐止人等不及了，「趕快核定，我們已經喊了很多年，趕快核定吧」。

林佳龍下午出席新北大翻新工程界後援會成立大會，接受媒體聯訪時指出，現在汐東線是卡在新北市政府對財務分配有意見，請新北市府趕快完成送件、做到該做的事，行政院已表示會全力支持。

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新北市政府捷運工程局局長李政安表示，汐東捷運綜合規劃報告今年3月經交通部委員會審查通過，因基隆捷運與汐東捷運有共用部分，交通部規劃基隆捷運端要降低共用社后機廠及軌道共線經費分擔比例，因此8月16日要求新北市檢討、補正財務計畫。

李政安指出，新北市捷運局9月6日已提送財務計畫給交通部，交通部10月13日送交行政院，目前正在等待行政院核定。（編輯：戴光育）1111015