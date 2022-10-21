苗縣長選舉號次 鍾東錦1謝福弘2徐定禎4宋國鼎5

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苗栗縣選舉委員會21日在縣府文化觀光局中正堂辦理縣長選舉號次抽籤作業，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦抽中1號，高舉競選標語「1起打贏苗栗這1仗」。中央社記者管瑞平攝 111年10月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣長選舉今天舉行號次抽籤，無黨籍鍾東錦1號、國民黨謝福弘2號、無黨籍吳盛聖3號、民進黨徐定禎4號、時代力量宋國鼎5號。

苗栗縣選舉委員會今天在縣府文化觀光局中正堂辦理縣長選舉號次抽籤作業，5名參選人按照登記順序逐一抽出號次。

時代力量宋國鼎率先抽出5號，與他4年前當選議員的號次相同；接著民進黨徐定禎抽出4號，輔選幹部隨即遞上「勢如破竹翻轉苗栗」紅布條；隨後國民黨謝福弘抽出2號。

此時，籤筒中僅剩1、3號，隨著無黨籍吳盛聖抽出3號並比出OK手勢，最後上場的無黨籍鍾東錦取出最後1支籤，秀出1號，輔選團隊響起熱烈歡呼高舉競選標語「1起打贏苗栗這1仗」。

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宋國鼎在抽籤作業前召開記者會，公開邀請其他苗栗縣長參選人進行政見辯論，希望透過討論與相互提問凸顯彼此主張，讓選民充分理解各參選人在政策與理念上的差異，以便作出投票選擇。

徐定禎表示，選委會有詢問過意見，他已回覆同意辯論；謝福弘受訪時也表示「贊成」、「大家的意見就是我的意見」；吳盛聖說「歡迎，任何形式的辯論都OK」；鍾東錦則說，沒有很大意願，因為對方完全沒有政見，不知道他們要辯什麼，「除了攻擊我以外，沒看到對方做過任何一件對苗栗縣有利的事」。（編輯：李錫璋）1111021