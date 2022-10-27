徐定禎提頭份經驗 爭取徐氏宗親會支持

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民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（後右）27日在記者會中，向徐氏宗親會遞上「致徐氏宗親會函」，希望能夠爭取徐氏宗親會認同與支持，藉由宗親會力量讓他當選，為苗栗帶來改變。（徐定禎競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）年底選戰倒數1個月，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天開記者會，在會中向徐氏宗親會遞上「致徐氏宗親會函」，以過去擔任頭份市長經驗，盼爭取徐氏宗親支持。

徐定禎在競選總部召開記者會，包括徐氏宗親會世界總會秘書長徐煥祥、苗栗縣徐氏宗親會中港溪地區理事長徐天池及多名幹部到場，表達對徐定禎的支持。

徐定禎表示，徐家在苗栗落地深根許久，見證苗栗的發展興衰，徐氏宗親會可以說是苗栗最大的宗親會之一，更是推動苗栗進步不可或缺的力量，希望能夠爭取徐氏宗親會的認同與支持，藉由徐氏宗親會的力量讓他當選，為苗栗帶來改變。

徐定禎遞上「致徐氏宗親會函」，信函中，提及他過去用8年時間為頭份市打下扎實基礎的頭份經驗，並表明，今年時移勢轉、民心思變，他非常有機會當選，希望藉由徐氏宗親會的力量，一起牽成徐定禎進入縣政府。

徐定禎強調，距離投票日只剩30天，會持續爭取更多鄉親支持與認同，讓苗栗換黨換人做看看，為家鄉帶來改變。（編輯：方沛清）1111027