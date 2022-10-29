遭指申請專利寫中國台灣 高虹安：應問資策會

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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭網友爆料，指她曾在中國大陸申請專利時，地址寫「中國台灣」，高虹安29日表示，應該要問資策會。圖為高虹安26日在民眾黨中央黨部舉行記者會回應。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭網友爆料，指她曾在中國大陸申請專利時，地址寫「中國台灣」。高虹安今天表示，申請人不是她，應該要問資策會。

網路紅人「劉宇」昨晚在臉書（Facebook）發文指出，高虹安2016年向中國大陸申請發明專利，申請書上的地址寫著「中國台灣」，酸是「友陸安」。然而申請書上的申請人其實是資策會，引發網友們熱烈討論。

高虹安今天接受媒體聯訪表示，她只是發明人，申請人是資策會，相關疑問應該去問資策會，而且當時是2016年，已是總統蔡英文執政年代。

高虹安指出，另外有名嘴稱她日前針對科智兼差議題所出示的電子郵件，是用電腦軟體「小畫家」製作的，她覺得可笑，指民進黨可能選情告急，但也不要再用這樣抹黑的方法，因為那只會更告急。

媒體問及高虹安是否有和前新竹市長蔡仁堅碰面，並尋求支持？她回應，很欣賞蔡仁堅在文學議題及過去對新竹市的努力，很開心今天可以在一場活動中和蔡仁堅請益交流，相關好的議題都會規劃納入政見中。（編輯：李錫璋）1111029