黃秀芳提青年政策 挹注資金助創業及青農

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選舉進入倒數階段，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前右）29日前往社頭鄉公有零售市場掃街拜票，爭取民眾支持認同。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月29日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天提出青年政策說，規劃加強對青年創業、青年農民挹注更多資源，包含貸款利息補貼、還款寬限期、農業經營資金補助等，盼望留住及找回年輕人。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，加強「陸戰」掃街，黃秀芳今天前往社頭鄉公有零售市場拜票，並陸續出席多名參選人競選總部成立、鄉鎮後援會成立，黃秀芳同時說明青年政策表示要務實對症下藥，從改善就業環境、青年安居等問題著手，並透過補貼利息為青年貸款減壓等政策，留住更多青年在家鄉打拚。

黃秀芳在社頭鄉掃街表示，社頭除有傳統織襪產業的輕工業底蘊，也有芭樂等特色農產，加上鄰近田中高鐵站區，讓社頭未來充滿想像，如何轉型提升面臨關鍵轉折點，她規劃打造社頭織襪產業園區，升級並保留在地傳統產業，並透過便捷交通引入更多人才與產業。

黃秀芳指出，她上任會特別加強為青年創業、青年農民挹注更多資源，其中青年創業政策與農會合作，讓每1名青年最高可貸款新台幣200萬元，並由縣府補貼利息，讓青年享有前3年免利息、第4年起按定期儲蓄存款1年期收息，此政策經過精算，縣府自有財源可負擔。

對於青年農民，黃秀芳說，配合農委會專案貸款，每人最高貸款200萬元，5年免付利息，上任後也將主動爭取每案貸款前2年免還本金，啟動還款寬限期，減輕青農創業初期資金壓力，也將每年補助100人，提供1人最高20萬元農業經營資金補助，項目包含資材、設施及包裝，並整合公部門資源協助品牌建立、通路規劃、行銷曝光、國內外觀摩考察，協助提升青農競爭力。

黃秀芳表示，她長期關心推動的縣內首處社會住宅彰化市「學士安居」近日動工，她會繼續爭取在員林、鹿港等地興建社會住宅，這就是她要當青年後盾的決心，她也會透過產業政策三支箭「產業改造」、「園區提升」、「傳統產業升級」，吸引年輕人才回流。

黃秀芳也說，過去以農業為主的大田中地區應發展環境無害產業，創造彰化縣電動車、智能機器人、無人機研發產業鏈，中科二林園區廠商也可受惠，這樣的產業鏈盼帶動人才流動、刺激城市脫胎換骨。（編輯：黃世雅）1111029