侯友宜籲政院儘速通過汐東線及五泰輕軌案

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新北市長侯友宜（前左2）31日視察捷運萬大中和線及金城機廠進度，接受媒體聯訪時表示，捷運汐東線及五泰輕軌案，希望行政院能儘速核定。中央社記者王鴻國攝 111年10月31日

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市長侯友宜今天視察捷運萬大中和線及金城機廠進度並表示，捷運汐東線及五泰輕軌案，希望行政院能儘速核定。另外，板泰輕軌案的可行性評估也會於明年送中央審議。

侯友宜今天視察捷運萬大中和線及金城機廠進度，主辦單位台北市捷運工程局簡報指出，萬大中和線從中正紀念堂站到金城機廠莒光站，全長9.5公里，設有9座車站及1座機廠，106年開工，預定114年9月完工。

北捷表示，機廠工程採6大分區的興建，地下可停駐36列電聯車並設捷運莒光站，基地上方會興建8棟共1800戶的住宅大樓及兩棟商辦大樓，預估可創造新台幣400億元的開發效益。

侯友宜表示，五泰輕軌及泰板輕軌將貫穿新北300多萬人口最集中的區域，因此，泰板輕軌案勢在必做，全案可行性評估將於明年3月提報給交通部等相關單位審議，至於五泰輕軌及捷運汐東線都已送到行政院審議，希望政院能儘速通過。

侯友宜表示，捷運採中運量或輕運量？這些都是由捷運專家及學者來評估，哪一種運量對都市發展會更好，未來也希望中央能儘快核定八里及深坑輕軌，雖然新北統籌分配稅款人均預算是六都最低，但因物價及缺工等問題可能使成本增加，市府也只能咬緊牙根向前走。

簡報後，會場有江姓民眾大喊「我有話要說」，他自稱是機廠基地被徵收的原地主，他喊說市府以1坪4萬元來徵收，雖然他們提行政訴訟勝訴，但是市府仍都不理會，他要求市府給合理補償，否則將持續抗爭。

面對民眾陳情，侯友宜仍完成後續視察行程。新北市捷運工程局長李政安表示，江姓等多名地主行政訟訴雖勝訴，但市府提上訴，全案仍在司法程序中。（編輯：張銘坤）1111031

新北市長侯友宜（前左5）31日視察捷運萬大中和線及金城機廠進度，並聽取台北市捷運工程局簡報。中央社記者王鴻國攝 111年10月31日