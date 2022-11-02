鄭運鵬籲說清當統派政黨顧問疑雲 張善政稱人情

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媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政曾擔任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左2）2日受訪時對此表示，張善政應該清楚說明、甚至應該要道歉。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政曾擔任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為，張善政應說清楚、道歉。張善政今天說，秀才人情紙一張。

鄭運鵬上午在桃園市長鄭文燦、民進黨立委王美惠陪同下前往龜山區的龜山市場掃街拜票，鄭運鵬並接受媒體採訪。記者詢問，如何看待鏡週刊的報導內容，有關張善政曾擔任疑似賣假藥、親中的經濟黨榮譽總顧問，張善政照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中。

對此，鄭運鵬表示，這段時間台灣有些掛著紅統旗幟的反獨促統小黨，被發現不是詐騙集團就是賣假藥，對國人財產及健康危害很大，他若當選桃園市長會請警政、衛生單位加強查緝，保障市民財產及生命安全。

鄭運鵬指出，張善政是經濟黨、中華民族致公黨等2個政黨的看板黨職總顧問，也是歷任行政首長中唯一一名擔任這種統派小黨的總顧問及最高顧問。

鄭運鵬說，張善政是這些賣假藥、詐騙及斂財集團的看板人物，相信市民朋友會擔心若張善政擔任桃園市長，會不會詐騙橫行，市民的健康及財產都受影響。

鄭運鵬指出，張善政應該清楚說明，為什麼要擔任這些政黨的總顧問及最高顧問，「這些關係是什麼？他知不知道他被他們拿去作為斂財和詐騙，賣假的健康食品或藥品的看板，他是不是應該和這些受害者清楚來說明，甚至應該要道歉」。

張善政上午前往中壢區華勛市場掃街拜票接受媒體聯訪對此表示，剛才逛市場大家就可以看到，他身為一個公眾人物，拍過的照片數以千計甚至萬計，「現在要拿其中1張照片出來說裡面的人怎麼樣怎麼樣，我覺得實在是非常的可笑」。

記者追問，對手認為張善政對於統派顧問的議題一直沒有明確說明。對此，張善政回答，裝睡的人叫不醒，他已經說過了，「這就是禮貌上他們給我一個顧問的名義。秀才人情紙一張，如此而已。我希望他這次能夠真的聽清楚，不要再問這個問題了」。（編輯：戴光育）1111102