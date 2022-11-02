3選將簽宣言 蔡英文：不讓地方政治成黑金特權溫床

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民進黨2日下午在中央黨部舉行「終結黑金 贏回正義」記者會，黨主席蔡英文（圖）致詞表示，只有集結民眾力量、改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵、苗栗縣長參選人徐定禎、南投縣長參選人蔡培慧今天簽署拒絕黑金宣言。民進黨主席蔡英文說，已經看到改變的機會，只有集結改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床。

民進黨宜蘭、苗栗、南投3位選將與蔡英文共同召開「終結黑金 贏回正義」記者會。蔡英文致詞指出，台灣這幾十年來民主成就受到國際肯定，但許多縣市地方選舉仍受到黑金不當影響。

蔡英文表示，「宜蘭經驗」一直是民進黨地方執政典範，「清廉、勤政、愛鄉土」是執政信念和行動準則。但國民黨籍宜蘭縣長，卻因涉嫌貪污弊案遭起訴。起訴書指出，其涉嫌利用人頭帳戶，有超過新台幣7000多萬元是洗錢或是金流無法交代。

蔡英文說，她相信江聰淵能繼承歷任民進黨宜蘭縣長精神，重建清廉的政治，為宜蘭再次贏回光榮。

蔡英文指出，苗栗已72年沒有政黨輪替，長期財政赤字，加上特定派系把持，讓苗栗沒有良好建設發展。這次選舉，還有一位參選人前科累累，具黑道背景，卻自比是南非前總統曼德拉。如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化永遠無法被改變。

她說，一直到現在，徐定禎到市場拜票，還是很多鄉親，不敢跟他握手，不敢拿文宣品，不敢表態。鄉親的支持很低調，會默默走到他旁邊，比一個「讚」，或是在他旁邊小聲說，「加油，我們都支持你」。

蔡英文說，徐定禎自從參選以來，說明會人數一場比一場多，代表苗栗想要改變的民心。這是最有機會翻轉苗栗的一次，請大家團結力量，共同完成苗栗72年來的第一次政黨輪替，為苗栗終結「財政黑洞」，終結「黑金政治」，終結「派系政治」，共同建設新苗栗。

蔡英文表示，國民黨籍的前南投縣長涉多項弊案，遭到法院判刑，刑期加起來，超過400年。現任的國民黨縣長，還有國民黨這次推出的參選人也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾。只有終結黑金政治，南投才有可能發展、進步。

蔡英文說，這一次是最有機會翻轉南投的機會，她相信蔡培慧一定會用熱情、專業和堅持，開創「城鄉共好」的南投，帶動南投的升級轉型。

她說，民進黨始終堅持「清廉、勤政、愛鄉土」信念，也以此要求所有被提名人，都必須簽署「廉政公約」；在宜蘭縣、在苗栗縣、在南投縣，都已看到改變機會。只有集結民眾力量、改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治，成為黑金特權的溫床。

蔡英文表示，26日的選舉，不只是地方選舉。大家的一票，決定執政的路線，還有台灣的民主能不能繼續前進，更是決定國際會不會持續有力支持台灣；她說，請每位選民，特別是宜蘭、苗栗、南投鄉親，為自己家鄉投下關鍵一票，為台灣未來民主發展，做出正確決定。

徐定禎致詞提到，從多份民調來看，他正往上直追，進入黃金交叉，會更加努力、拉大差距；他也質疑，苗栗能否接受一個拿西瓜刀砍傷人的殺人犯當縣長？能否接受在經營砂石場的黑道大哥當苗栗縣長？希望選民集中選票搶救苗栗。江聰淵則重申不收紅包、不取回扣等五不。（編輯：林興盟）1111102

民進黨2日在中央黨部舉行「終結黑金 贏回正義」記者會，黨籍南投縣長參選人蔡培慧（左起）、宜蘭縣長參選人江聰淵、苗栗縣長參選人徐定禎出席，現場簽署拒絕黑金宣言。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日

民進黨主席蔡英文（中）、秘書長林錫耀（左）與黨籍南投縣長參選人蔡培慧（左2）、宜蘭縣長參選人江聰淵（右2）、苗栗縣長參選人徐定禎（右）2日共同出席「終結黑金 贏回正義」記者會，蔡英文表示，只有集結改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治成為黑金特權溫床。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日

民進黨2日下午在中央黨部舉行「終結黑金 贏回正義」記者會，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（圖）致詞提到，從多份民調來看，他正往上直追，進入黃金交叉，會更加努力、拉大差距，希望選民集中選票搶救苗栗。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日