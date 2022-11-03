廖婉如「領巾罩」 代夫林佳龍車隊掃街

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民進黨新北市長參選人林佳龍確診，其妻廖婉如（前左）持續代夫拜票，3日在同黨立委蘇巧慧（前右）陪同下，在樹林區以車隊掃街，籲請民眾支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如今天在立委蘇巧慧陪同下，在樹林區以車隊掃街拜票，她穿戴競選小物領巾和綠色口罩，「領巾罩」的台語諧音象徵「認真跑」拜票。

廖婉如接受聯訪表示，穿戴競選小物領巾與口罩，感覺新鮮有趣。她也是日前林佳龍透過直播與民眾互動，宣傳推出的競選小物「領巾罩」，才發現這創意十足的產物。

蘇巧慧說，競選團隊文宣群發想，以領巾搭配口罩成為競選小物，「領巾罩」是台語諧音象徵「認真跑」，近期群策群力幫忙衝高林佳龍選情，選民的熱情也逐漸發酵。

林佳龍競選辦公室也發布新聞稿表示，前立委陳柏惟充當林佳龍分身，上午到土城區車隊掃街拜票，有駕車民眾搖下車窗，比出讚的加油手勢回應車隊，也有民眾持手搖旗吶喊、放鞭炮祝福。

民進黨立法委員吳琪銘、前立委洪慈庸、新北市議員參選人彭一書、曾進益、高乃芸、廖宜琨、林銘仁、卓冠廷也陪同掃街。

吳琪銘表示，因林佳龍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所以由他與陳柏惟帶領市議員參選人掃街，爭取認同，並展現民進黨的士氣。

陳柏惟說，林佳龍是其恩師，當初他有機會到台中參選立委，受到林佳龍等人舉薦，盼望與大家一起讓社會更好，讓政治更親民。（編輯：唐聲揚）1111103

前立法委員陳柏惟（前右）3日現身新北市土城區，為民進黨新北市長參選人林佳龍助選，與立委吳琪銘（前左）在土城區以車隊掃街拜票。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月3日

民進黨籍立法委員吳琪銘（前右3）3日與同黨新北市議員參選人一起在土城區掃街拜票，爭取民眾支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月3日