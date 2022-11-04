徐定禎、鍾東錦及謝福弘喊話 搶苗縣公務員選票

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣長選戰，民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦、國民黨謝福弘今天都公開喊話，主張若當選後會依法行政，爭取苗栗縣公務人員的支持。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天召開「公務人員一起改變苗栗」記者會，他表示，他是基層公務人員出身，懂得公務人員辛苦與付出，苗栗縣在國民黨長期執政不利下，建設停滯、縣政退步，造成縣庫破產，公務人員難以施展抱負。

徐定禎指出，苗栗縣財政已被國民黨搞到破產，這次更不能讓連國民黨都不敢接受的候選人當選，今年是苗栗縣72年來最有機會翻轉的一次選戰，號召全苗栗縣公務人員一起站出來改變苗栗，換黨換人做做看，他若入主縣府執政，一定會尊重專業、依法行政。

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文「給苗栗縣政府同仁的一封信」，以「你們是環握故鄉以衛家園的磚瓦與棟梁」的溫情訴求，尋求縣府行政團隊支持，當他的後盾，一起實現對故鄉的夢想、建設藍圖。

鍾東錦指出，8年前，苗栗縣府財政困窘，在苗栗縣長徐耀昌主政下，走過篳路藍縷，縣府團隊挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、大旱，在壓力之下冒雨前行，終至曙光再現，是縣民之福，也是縣府同仁之功。

「我想，邀請你跟我一起，陪我再走上這一段旅程，好嗎？」鍾東錦說，若當選會依法行政，留用人才，每一名同仁都經由國家資源培養出來，呼籲苗栗縣公務人員做他的後盾，一起勝選，一起打贏苗栗這一仗。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘陣營也發布新聞稿表示，謝福弘若擔任縣長，絕對一切依法行政、公開透明，讓所有公務人員安心行政，並提出保證，約聘雇及臨時人員依契約時間任用，不隨意終止，依制度保證任用，此外，絕不施壓公務執行人員，依法行政充分授權。（編輯：戴光育）1111104