廖婉如：侯友宜無溫暖 籲支持改革者林佳龍

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民進黨新北市議員參選人山田摩衣（右）5日舉行造勢活動，同黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（左）到場助選，推薦山田摩衣有國際視野、有才華、長相甜美又溫暖，也有一定歷練。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如今天表示，市長侯友宜是警察出身，做事一切依法行政，缺乏生命的溫暖。她呼籲支持「改革者」林佳龍，盼市議員參選人揮出全壘打。

林佳龍日前確診COVID-19解隔離後，仍在自主健康管理階段；妻子廖婉如今天陸續出席蘆洲區新北市議員陳啟能、中和區市議員張志豪、板橋區市議員參選人山田摩衣聯合競總成立。

在板橋區文化路助選時，廖婉如牽著山田摩衣的手進場，受到群眾揮舞旗幟歡迎。她感謝鄉親在她充當林佳龍分身期間的支持，給她很大的溫暖。

廖婉如推薦山田摩衣不但會說4種語言，有國際視野、有才華、長相甜美又溫暖，在擔任立法院長游錫堃秘書期間，有相當歷練；她與林佳龍發布競選新歌時，發現站在旁邊的山田摩衣唱得很好聽，一問才知道山田摩衣學過薩克斯風。

在致詞時，廖婉如表示，現任市長侯友宜不斷強調「好好做事情」，她也認為侯友宜會做事情，但因為警察出身，做事一且依法行政，所以，在以前的鄭南榕自焚事件，或現在的「恩恩案」，都看不到對生命尊重的溫暖，新北角落一定還有市民有冤無處伸張。

廖婉如說，鄭南榕的女兒鄭竹梅告訴她，從轉型正義的政治檔案中發現，警政署當時對鄭南榕自焚案有3個攻堅方案，強勢抓人並非唯一方案；但侯友宜只強調「依法行政」，看不到對於生命的溫暖。

在中和區為市議員張志豪站台時，廖婉如表示，張志豪有民進黨中央發言人的歷練，站在全台灣的視野和角度來看市民的需求，是優秀的人才，期盼順利連任。

廖婉如說，看到張志豪陪恩恩爸到新北地方法院遞狀，就感覺到侯友宜的「依法行政」應包含尊重生命的價值，若能看見恩恩爸的辛苦，相信就不會有後續的風波。

廖婉如說，林佳龍投入參選市長，以國土規劃的角度盼帶動北北基桃1000萬人口的大台北首都圈。林佳龍是「改革者」，不是只能循規蹈矩的「好好做事」，新北應升格並升級，把城市治理得更好。

廖婉如在陳啟能競總成立大會致詞時表示，林佳龍長期受到新北市議會總召陳啟能的幫忙與照顧，這次參選時間雖較短，但陳啟能協助新北市座談會，號召基層里長參與座談傾聽民意。（編輯：方沛清）1111105

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（右）5日到蘆洲區，為同黨市議員參選人陳啟能（左）助選，感謝他協助舉辦林佳龍座談會，號召基層群眾以傾聽民意。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月5日

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前中）5日到板橋區，為同黨市議員參選人山田摩衣（前左）助講站台，進場時受到民眾熱烈歡迎。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月5日

民進黨新北市長參選人林佳龍的妻子廖婉如（前左2）代確診夫勤跑選舉行程，5日到中和區為同黨議員參選人張志豪（前左）助選時受到民眾熱情歡迎，她也稱讚張志豪是優秀人才，盼選民助他順利連任。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月5日