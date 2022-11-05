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韓國瑜為邱烽堯助選 熱情擁抱同台的侯友宜

2022/11/5 16:57（11/5 17:06 更新）
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前高雄市長韓國瑜（左2）5日與新北市長侯友宜（前右）同台，為國民黨新北市議員參選人邱烽堯（前右2）助選。左為前台北縣長周錫瑋。（邱烽堯競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月5日
前高雄市長韓國瑜（左2）5日與新北市長侯友宜（前右）同台，為國民黨新北市議員參選人邱烽堯（前右2）助選。左為前台北縣長周錫瑋。（邱烽堯競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月5日
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）前高雄市長韓國瑜今天幫新北市議員邱烽堯助選前，擁抱新北市長侯友宜。在許多造勢場合中，兩人難得同框。回到故鄉的韓國瑜與鄉親搏感情，回憶家庭代工時代，吃冰棒的美味。

侯友宜與新北市中和區市議員邱烽堯聯合競選總部今天成立，邀請國民黨副主席連勝文、前台北縣長周錫瑋、中廣董事長趙少康、立委洪孟楷等人站台。

曾在新北市升格前，擔任過台北縣中和市副市長的韓國瑜，進場時受到歡呼，他並擁抱台上的侯友宜，也授戰旗給邱烽堯。

他致詞說，中和區就是他的故鄉，小時住在壽德新村，還記得家庭代工時代製作塑膠花、耶誕燈的記憶。幫媽媽做了1天能拿到5毛錢買冰棒，「美味的不得了的冰棒，至今始終懷念」。

韓國瑜說，從中和鄉到中和市，到現在已是新北市中和區，有緬甸華僑、印尼、馬來西亞華僑、外配、雲林、嘉義、彰化北上的鄉親，還有一群客家鄉親，也是多元住民族群安居樂業的地方，呼籲中和團結支持用心做事的市議員。

侯友宜為邱烽堯披上綵帶，致詞提到，邱烽堯問政強勢但溫和，緊盯中和淹水、捷運建設等，也關心學童教育、幼兒公托、老人長照據點，盼望繼續支持留在市議會為中和發聲。

邱烽堯說，市民大小事就是他最重要的事，感謝市府長期重視市民需求，他希望繼續為鄉親爭取更多建設福利。（編輯：張銘坤）1111105

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