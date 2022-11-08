徐定禎喊成立最大黑熊學院 鍾東錦批鼓吹戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（左）邀請聯電創辦人曹興誠（右）日前演講後，透過臉書發文感謝曹興誠對他的支持，並表示會在苗栗成立台灣最大的「黑熊學院」。（徐定禎競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎邀請聯電創辦人曹興誠演講後在臉書發文，會在苗栗成立台灣最大的「黑熊學院」，遭無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦陣營批評，苗栗要和平，徐定禎竟鼓吹戰爭。

徐定禎回應，自己一路走來始終站在護國保台的立場，面對壓迫和威脅，從不主動求戰，但也絕對不畏戰，守護家鄉、守護苗栗、守護台灣是不容質疑的信念。

曹興誠捐資新台幣6億元，贊助民間發起的社會企業「黑熊學院」，共同推動全民防衛知識與技能。徐定禎5日邀請曹興誠到苗栗演講後，透過臉書發文感謝曹興誠對他的支持，並表示，台灣現在是「和戰存亡」的危機，「捍衛台灣、守護苗栗，讓我們把台灣最大的黑熊學院蓋在苗栗」。

鍾東錦競選總部今天表示，徐定禎每次選完就消失匿跡，這一次又出來參選，不但直接鼓吹台獨，還要蓋最大的黑熊學院，要苗栗加入戰爭，令人感到不可思議。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，苗栗不需要戰爭、苗栗堅決守護和平現況。徐定禎加入民進黨短短不到幾年，就學到藉「抗中保台」恐嚇台灣人民的選舉伎倆，更附和曹興誠的說法稱「台灣獨立絕非壞事」，讓苗栗鄉親驚訝不已。

徐廷琮說，中華民國就是一個主權獨立的國家，這是不容抹滅的事實，如果徐定禎要鼓吹台獨，請徐定禎馬上退選，因為這次選舉是選「中華民國」的苗栗縣縣長，並對徐定禎提出是否認同中華民國是主權獨立的國家？是否支持民進黨恢復徵兵制？到底要把苗栗帶往戰爭還是和平等疑問。

徐定禎競選總部發言人、苗栗縣議員陳光軒表示，在野黨將提升全民國防意識無限上綱成鼓勵大家上戰場，這是完全錯誤的，台灣絕對不挑釁強大的國家，但是要有自我保護的能力，才是大家的期待，敬告對手陣營，不要動不動以此方式恐嚇人民百姓，台灣本來就是獨立的國家，不需要有外敵來侵擾，更不需要有內賊來唱衰台灣。（編輯：張銘坤）1111108