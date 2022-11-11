高雄政見會 陳其邁將提政績、柯志恩重改善解方

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市長選舉公辦電視政見發表會將於明天舉行。市長陳其邁說，將報告施政成績單並提出高雄發展願景；國民黨市長候選人柯志恩則將針對教育、產業、空污改善提出解方。

陳其邁今天上午與黨籍議員參選人同在楠梓區路口拜票，隨後又到莒光市場掃街；巧遇國民黨高雄市議員參選人白喬茵、無黨籍議員參選人陳善慧也同時在市場拜票，但互相未有互動，各自向選民爭取支持。

陳其邁在莒光市場接受媒體聯訪，被問及今天僅上午2行程，是否預留時間準備明天將在蓮潭會館舉行的公辦電視政見發表會。

陳其邁說，最後15天時間全力衝刺，除了掃菜市場，還有競選總部活動、會議，還要留下時間準備政見發表會，希望一方面把握時間爭取選民認同，二方面也希望在政見會上向民眾報告在這2年大家共同努力成績單，也會提出再拚4年高雄未來發展的願景，「希望在11/26的時候，所有市民朋友能給予我們機會」。

柯志恩上午則到岡山區文賢市場掃街，再到鳳山區參加柯志恩之友會成立。柯志恩在文賢市場接受媒體聯訪，被問及政見發表會表示，從到高雄之後就不斷跟議員一起勤走基層，對高雄非常有感，現在唯一的問題是政見發表只有5分鐘，「這麼多的訊息、那麼多的政見想跟大家來陳述，如何濃縮是最大的挑戰」。

至於政見議題和策略，柯志恩說，將會告訴大家「如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水高起來」，這些都是在政見發表會中，大家希望能夠聽到各市長候選人提出解方的。（編輯：郭諭儒）1111111