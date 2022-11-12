嘉義市長重行選舉 黃敏惠、李俊俋共5人登記參選

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，今天登記截止，國民黨爭取連任的市長黃敏惠、民進黨籍李俊俋、無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、陳泰山與鄭凱升共5人登記參選。

嘉義市選委會表示，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議改至12月18日投票，日前有7人領表，8日至12日開放登記。

嘉義市選委會指出，今天傍晚5時30分截止登記，計有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、黃敏惠、陳泰山、鄭凱升等5人完成登記。其中，鄭凱升為黃紹聰競選總部總幹事；另外，原本有登記參選嘉義市第11屆市長選舉的蔡松益，重行選舉雖然有領表，最後並沒有完成登記。

中選會公布嘉義市長重行選舉相關選務時程，11月8日至12日受理候選人登記申請，11月29日候選人抽籤決定號次，12月8日至17日辦理公辦政見發表會，12月18日投開票，12月23日公告當選人名單，12月23日前頒發當選證書。（編輯：卞金峰）1111112