烏軍14日辦告別式悼曾聖光 NGO籲民眾攜台灣國旗

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭前線。烏國軍方14日將於西部大城利維夫聖彼得與保羅教堂舉行告別式，曾聖光的母親、姊姊及妻子都會出席。烏克蘭台灣論壇呼籲到場追悼的民眾攜帶中華民國國旗，送曾聖光最後一程。

烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營昨天透過臉書表示，花蓮人曾聖光於1997年9月12日出生，2017年至2021年曾在台灣服役，今年11月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時喪生。

步槍營指出，曾聖光已證明自己是有紀律、思慮周全且無畏的戰士。告別式將在14日下午2時（台北時間14日晚間8時）於利維夫（Lviv）劇院街11號聖彼得與保羅教堂舉行。

喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）今天對中央社表示，曾聖光的母親、姊姊及妻子都會出席。

「榮耀歸英雄，盼您安息」。步槍營刊出臉書文後，多名網友留言悼念，有人感謝曾聖光為烏克蘭犧牲，也有人說烏克蘭人永遠不會忘記曾聖光，並向家屬表示誠摯的哀悼。

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非政府組織烏克蘭台灣論壇（Ukraine + Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）今天對中央社表示，烏克蘭政府及軍方都出力協助處理曾聖光告別式等相關作業，烏克蘭台灣論壇也呼籲出席人士攜帶中華民國國旗前往，送曾聖光最後一程，「我相信會有很多人到場」。

外交部發言人歐江安8日指出，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。（編輯：周永捷）1111113