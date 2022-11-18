黃金週末凝聚支持者 柯文哲鎖定台北新竹台中催票

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（中央社記者郭建伸台北18日電）九合一進入倒數階段，這週末是選舉前最後的衝刺時刻。台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安力拚突圍，19日將在新竹天公壇舉辦造勢；無黨籍台北市長候選人黃珊珊則於20日辦造勢晚會，盼催出中間選民選票。

選前黃金周末衝刺，民眾黨主席柯文哲兩天都將全力輔選拉抬黨籍候選人，19日白天將在新竹縣市車隊掃街，晚上則參加高虹安的造勢晚會；20日白天赴台中車隊掃街，晚上則規劃和黃珊珊合體催票。

2022九合一選舉是台灣民眾黨迎戰的首場地方大選，提名包含桃園市、新竹市、宜蘭縣3名縣市長候選人、87名縣市議員候選人等，共計151名公職候選人參戰；至於台北市則支持無黨參選的黃珊珊，盼延續民眾黨主席、台北市長柯文哲執政。

高虹安近來飽受助理費案質疑，她把握選前黃金週末，將在19日於天公壇公園舉行「新竹找安，黃金之夜」造勢活動，邀來柯文哲加持，外界關注能否掃去陰霾，凝聚支持者選票。

另一方面，黃珊珊將於20日舉行「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，訴求支持者告別傳統藍綠政黨思維，盼團結所有中間選民。

談及最後衝刺關鍵，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，國民黨與民進黨已發動組織動員，兩政黨的候選人也紛紛號召選民歸隊；民眾黨的基層實力不如其他兩黨雄厚，但會推出文宣號召支持者和中間選民，在關鍵時刻催票。（編輯：蘇龍麒）1111118