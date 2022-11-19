徐定禎誓守護苗栗 賴清德第5度站台助選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天在苗栗市舉辦造勢活動，訴求「拒絕黑金守護苗栗」，副總統賴清德這次選戰第5度出席站台，呼籲鄉親集中選票，支持徐定禎翻轉苗栗。

選戰進入最後倒數階段，徐定禎今天在苗栗市玉清宮前廣場舉行「拒絕黑金 守護苗栗」苗栗市大造勢，副總統賴清德、客委會主委楊長鎮、農委會主委陳吉仲、立法委員洪申翰、沈發惠等人都到場為徐定禎助選。

苗栗縣是民進黨在西部唯一未執政過的縣市，這次苗栗縣長選舉，藍營分裂，民進黨視為最有機會翻轉的一次，總統蔡英文、副總統賴清德多次南下輔選，今天也是賴清德第5次替徐定禎站台，現場聚集大批支持者揮舞徐定禎競選旗幟，高呼「當選」。

徐定禎質疑無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦從事砂石涉及不法，他在造勢會場發表3大宣誓，首先若當選縣長，一定要「開棺驗屍」，看看被鍾東錦殘害的苗栗土地砂石山下，有沒有堆積廢棄土垃圾甚至是有毒廢棄物；第二要打造廉能政府，若擔任縣長後，不會對任何公務員下違法指令，一切依法行政，公事公辦。第三，則是要解決苗栗財政問題，要與中央好好協調債務，讓苗栗轉虧為盈。

徐定禎表示，在玉清宮恩主公前發表這3項宣誓，一定會信守承諾，這場選戰他一定要贏，也一定會贏，現在只差兩張票，就是呼籲外地遊子「返鄉投票」以及「集中選票」，拜託鄉親支持他，一起翻轉苗栗。

賴清德表示，他有個醫學院的同學是苗栗造橋人，待人誠懇、做事負責、醫術精湛、視病如親，可惜幾年前抱病看診致倒地不起。賴清德說，這個同學讓他認識苗栗、相信廣大的苗栗人都認真愛護苗栗這塊土地，相信他在天之靈，不會容許苗栗選出黑道縣長。

賴清德指出，這次苗栗縣長選舉絕對不是藍綠之爭，而是善良對抗黑道勢力，呼籲鄉親要勇敢拒絕黑道，選擇一個最好的人才，他懇請苗栗選民在最關鍵時刻，拿出理智，支持徐定禎，讓有能力、操守好、品行好的徐定禎來翻轉、帶領苗栗縣，苗栗才有未來。（編輯：張銘坤）1111119