友邦聖露西亞總理28日訪台 蔡總統軍禮歡迎
2022/11/27 15:25（11/27 15:34 更新）
聖露西亞總理皮耶28日率團訪台。（圖取自twitter.com/PhilipJPierreLC）
（中央社記者黃雅詩台北27日電）聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）明天率團訪台，總統蔡英文將以軍禮歡迎及國宴款待，皮耶將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、內政部警政署及高雄市政府等官員。
外交部發布新聞稿指出，皮耶應中華民國政府邀請明天至12月2日率團訪台，訪團成員包括教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）、國民保險局董事長尚馬利（Evaristus Jn Marie）、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙（Daryl Raymond）等重要政府官員，外交部表達誠摯歡迎。
外交部表示，此行是皮耶去年7月28日就職後首次訪問台灣，為展現對皮耶訪台的禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並與皮耶就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。訪團另將接受吳釗燮款宴，及參訪資訊工業策進會、高雄餐旅大學、台北101等經建文化設施。
外交部指出，今年是台灣與聖露西亞復交15週年，兩國關係堅實密切，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果豐碩，嘉惠露國全民。
外交部表示，兩國政府將在既有友好基礎上，齊力促進疫後經濟復甦，共創國家繁榮發展，並落實永續發展目標。（編輯：林克倫）1111127
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。