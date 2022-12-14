侯友宜：黃敏惠獲市民肯定 支持認真做事市長

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嘉義市長選舉18日將投票，新北市長侯友宜（左2）14日南下陪同力拚連任的國民黨籍市長候選人黃敏惠（右2）掃街催票，呼籲嘉義市民一定要踴躍投票支持黃敏惠。中央社記者黃國芳攝 111年12月14日

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市長選舉倒數，新北市長侯友宜今天陪同拚連任的黃敏惠車隊掃街前表示，黃敏惠獲得很多市民肯定，對於努力認真做事的市長，市民18日一定要踴躍出來投票支持。

黃敏惠下午由侯友宜、立委溫玉霞陪同車隊掃街，沿途一起向民眾催票，受到民眾熱情揮舞雙手歡迎。

侯友宜接受媒體聯訪表示，黃敏惠回鍋擔任市長4年，獲得很多市民肯定支持，嘉義市長選舉延後3週舉行，18日投票，剛好遇到寒流來襲時，對於努力認真做事的市長，市民一定要踴躍出來投票。

侯友宜指出，自己是土生土長的嘉義人，非常認同黃敏惠的做事態度，且在台灣北部打拚的嘉義人，都以認真打拚的市長黃敏惠為榮，即使18日天氣很冷，全國各地的嘉義鄉親也要回鄉投票支持。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，新北市長侯友宜在這次九合一選舉中，獲得很高民意支持，可見侯友宜在過去4年所做的事情，被市民高度肯定；市長選舉目前正值艱困時刻，有侯友宜來自基層的力量，大家共同努力，相信可以再度擦亮嘉義市民主聖地的招牌。

對於侯友宜的高人氣，黃敏惠指出，侯友宜「好好做事情」的態度，是值得大家學習的榜樣，因此，自己平時的認真努力，相較於選舉時的表演，市民心中自有一把尺，一定會支持好好做事的市長。（編輯：陳仁華）1111214