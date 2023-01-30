參加桃園市黨部團拜 朱立倫盼贏回總統及執政權

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國民黨主席朱立倫（左2）30日晚間出席桃園市黨部舉辦的新春團拜聯誼活動，他表示，面對2024立委選舉會全力以赴，桃園共有6個選區，不但要推出最強、最好的候選人拚全壘打，最重要的是要全黨團結一致，無私無我把總統贏回來、把執政權贏回來。左1為桃園市長張善政。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）國民黨桃園市黨部今晚舉辦新春團拜，黨主席朱立倫出席表示，桃園6個立委選區將推出最強候選人拚全壘打，但首要目標是贏得3月4日南投立委補選，之後才會討論總統及立委選務。

國民黨主席朱立倫晚間出席桃園市黨部在中壢區辦理的新春團拜聯誼活動，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝、市黨部主委黃敏恭與國民黨籍議員、黨部幹部都出席聚餐聯誼。

朱立倫接受媒體聯訪表示，他今天早上在中央黨部的團拜已說得非常清楚，目前全黨的目標就是3月4日南投立委補選，要一步一腳印打贏補選，讓林明溱高票當選，之後才會討論包含立委及總統選舉事務。

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朱立倫指出，第一場的地方新春團拜就回到桃園，感謝所有桃園同志可以團結一致讓張善政當選市長，讓邱奕勝領導的議會以絕對多數獲得市民肯定，繼續加油、繼續努力。

朱立倫致詞時說，國民黨要堅持走對的路、堅持提對的人，讓最好人選、最優秀人才成為國家的人才，面對2024立委選舉也會全力以赴，桃園共有6個選區，不但要推出最強最好的候選人拚全壘打，最重要的是要全黨團結一致，無私無我把總統贏回來、把執政權贏回來。（編輯：李錫璋）1120130