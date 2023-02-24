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立委質疑居住正義轉彎 陳建仁：打炒房立場堅定不變

2023/2/24 11:14
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（中央社記者王揚宇台北24日電）時代力量立委王婉諭今天舉平均地權條例修法通過後情形，質疑政府對居住正義的態度大轉彎。行政院長陳建仁說，修法通過後，投機炒作狀況有減少，政府打炒房的立場堅定不變，也有完整的居住正義方案。

立法院今天邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。王婉諭質詢時表示，立法院會日前三讀通過修正平均地權條例，但在預售屋換約轉售限制部分，因內政部宣布子法不溯及既往，引發各界批評，質疑政府對居住正義的態度大轉彎。

陳建仁說，大部分的立法常態是不溯及既往，是基於信賴保護原則、避免傷及無辜等，這次平均地權條例修法最主要的目的，是要打擊非自住投資客的轉售牟利，而且政府打炒房的立場堅定不變，政府也會有完整的居住正義方案。

內政部長林右昌補充，相關方案會陸續提出。

此外，王婉諭說，房貸補貼方案遭人質疑指是大撒幣，政府應正視囤房者囤房成本過低的問題，讓人民真的有住得起的居住空間。

陳建仁表示，有一些房貸族在疫情期間因為工作受影響，因此才對他們做特別補貼。

林右昌說，這項政策最重要的是對象，也就是中低薪房貸族是辛苦的人，並不會因為有房子就是有錢人，而且有些有房子的人是邊緣戶，不是中低收入戶，沒辦法被政府照顧到。（編輯：翟思嘉）1120224

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