綠：高金素梅唱和疑美論 對中國外交打壓卻不吭聲

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨今天說，立委高金素梅在立法院質詢，用「疑美論」與中共唱和，對於中國不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金素梅卻一句話都不吭。

高金素梅下午在臉書發文指出，對於民進黨這個聲明，深感遺憾，堂堂執政黨竟然圍繞在字體的問題，而不願面對中華民國主權被美國霸凌的原則問題，遺憾。

民進黨新聞部主任張志豪今天透過新聞稿表示，高金素梅昨天在立法院質詢簡報檔使用簡體字，這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，究竟會站在那一邊；他說，面對這種分化台灣內部力量，台灣人民只有更挺直持續捍衛國家，才能團結一致對外。

張志豪說，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字質詢中華民國的官員，離譜至極。民進黨強力質疑高金素梅是用中共給的質詢稿，一字不漏質詢台灣行政院長，居心何在，為此高金素梅本人應該出面說清楚，且立刻向民眾道歉。

張志豪指出，高金素梅利用總質詢，藉由美國學人計畫質疑是要操縱台灣政府，大量散播「疑美論」，完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國，對於中國不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金素梅卻一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」的荒謬、媚共立場，和中國沆瀣一氣令人失望。

他說，高金素梅用意識形態扭曲事實，用「疑美論」與中共唱和，大扯台灣後腳，甚至用言語挑釁批評行政院長陳建仁，完全忘記其身處中華民國的國會殿堂，忘記自己是中華民國台灣的立委。高金素梅應該為自己的不當言行，鄭重向人民道歉。

高金素梅說，民進黨質疑資料引用簡體字，但她整份資料有簡體字、繁體字、也有英文。她說，在國家面臨關鍵抉擇時，「我站在中華民國這一邊，站在2300萬人安穩的這一邊」。

對於被質疑是「疑美論」，高金素梅說，「我覺得不可思議」。（編輯：林興盟）1120315