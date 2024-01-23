賴蕭配宴請黨內未當選立委者 期許休息再出發

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（中央社記者葉素萍、王揚宇、林敬殷台北23日電）民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天在新北萬里宴請這次未當選立委者，賴清德感謝與會者為黨奮戰到最後，他表示，大家都是民進黨人才，期許大家休息一下再出發，蕭美琴也以過往失敗經驗提到，現在失敗是為以後更長遠的路。

賴清德與蕭美琴中午在賴清德的萬里老家附近萬里酒莊美食餐廳，宴請這次立委選舉失利者，席開3桌。

民進黨代理秘書長楊懿珊受訪指出，賴清德向與會者提到，雖然沒有勝選立委，但大家已經很努力了，也為黨奮戰到最後，大家都是民進黨人才，感謝大家，也期許大家休息一下再出發。

蕭美琴則以過來人身分提到，自己也曾失敗過很多次，大家都是民進黨的驕傲，現在失敗不是沒有意義，是為以後更長遠的路。

楊懿珊說明，今天午宴場地，選的是賴清德在老家最喜歡的一間餐廳，遠離塵囂，大家可以交換意見，氣氛輕鬆溫馨。

與會人士表示，賴清德提到，這餐廳是在老家旁邊，小時候，他從自己家會經過這邊，再走到外婆家。

餐會中，賴清德也介紹餐桌上的萬里蟹及多樣餐點，還語帶幽默地說，選後黨內有不少人都到日本旅遊，雖然在場各位沒辦法到日本北海道，但今天的天氣與萬里的海鮮與日本不遑多讓，又不用顧行李，希望有安慰大家，有溫暖到大家的心。

在賴清德與蕭美琴在簡短致詞後，兩人分別逐桌聽取與會者選舉心得，也提到自己的看法。

賴清德表示，民進黨這次選舉被認為過於保守，與年輕人對話也需要加強。因此，民進黨需建立更多元化的溝通管道，執政團隊討論後做成決策，應在第一時間對外說明，避免因溝通造成誤解。他強調，這次民眾黨的得票，相當大的比例是從國民黨與民進黨被瓜分。

針對民調部分，賴清德也說明，現在看起來，傳統的民調（指市話）比混合民調（市話加手機）在判讀上，還是有一定的準度。

與會立委則回應，今天是輕鬆溫馨的場合，畢竟大家選舉都盡力，也接受選舉結果，有人談到落選原因，建議要在空戰多著墨，重新調整腳步，也有人認為要加強陸戰。

參選台東立委敗選的賴坤成受訪時表示，賴蕭有關心大家未來動向，此外，與會者拍了照片，現場還拉了一個群組名為「復仇者聯盟」，要分享照片，賴坤成強調，這也有「從哪裡跌倒、從哪裡爬起來」的意味，大家今天暢所欲言。

與會者轉述，賴清德在會中勉勵大家，其實民進黨推派出來的立委候選人，都是非常優秀的人才，這次很多選區面臨大環境變化影響甚大，但大家還是要堅持對的道路。

此外，與會者轉述，賴清德也提到，最主要的是要找出通路，讓民進黨的理念跟政績讓人民看的到、聽的到，且要讓人民有感，這都是未來要團結再努力的方向。（編輯：張若瑤）1130123