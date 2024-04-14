謝長廷駐日8年對台日友好貢獻大 獲頒感謝獎座

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）駐日代表謝長廷今天在東京出席對台灣友好的日本團體「一般財團法人台灣協會」年度大會，獲頒刻有「台日友好，善的循環」文字的感謝獎座。該協會還特別播放謝長廷駐日期間對台日友好做出貢獻的影片。

謝長廷擔任駐日代表到今年6月將屆滿8年，就任駐日代表以來，勤於深耕台日地方交流，對於台日在天災和疫病時的相互援助勞心勞力，獲得許多對台灣友好的日本團體肯定。

「一般財團法人台灣協會」（以下簡稱台灣協會）理事長清水一也今天代表該協會頒發感謝獎座給謝長廷。會場上也播放謝長廷駐日8年來的活動紀錄，全場揚起熱烈喝采。

這場頒獎儀式，台灣協會評議員會會長、前日本駐台代表池田維、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明及日本台灣親善協會副會長並木正芳等人參加觀禮。

謝長廷表示，「善的循環」一詞由他言起，概念是描述台日遇到災難或困難時，互相伸出援手、共度難關的可貴精神。從1999年台灣的921大地震、2011年311大地震（東日本大地震）、2016年的熊本地震、台南地震、2018年的花蓮地震，到2024年元旦的能登地震、4月3日花蓮地震等，台日都在第一時間互相伸出援手。

此外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延初期，台灣率先提供200萬片口罩給日本；翌年，日本政府則贈送台灣420萬劑疫苗，這堪稱是「善的循環」的實踐，也是國際友好的最佳典範。

他表示，如今不只是媒體，台日政界人士也時常引用「善的循環」一詞，來肯定台日互動關係，這是值得推廣至全世界的價值。

成立於1950年的台灣協會最初是由二戰後返回日本的「灣生」（在台灣出生者）組成，堪稱元祖版「哈台族」，台灣協會的年度大會是灣生年度聚會的重要活動。上個月甫獲日本放送協會（NHK）放送文化賞、現年96歲的川平朝清今天也出席。他在台灣日治時代生於台中，二戰後返回日本，是戰後第一位NHK沖繩電台播音員，對沖繩的廣播事業貢獻良多。

台灣協會致力於台日友好，今天特別邀請5名台灣留日學生參加。（編輯：周永捷）1130414