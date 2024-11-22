本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強賽前回顧》台美棒球大戰1勝9敗 21年前林智勝全壘打剋美
首頁 / 政治

川普回鍋 俞大㵢：台美關係在良好基礎上持續發展

2024/11/22 08:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）駐美代表俞大㵢日前受訪表示，台美關係堅若磐石，台灣長期享有美跨黨派支持。拜登任內17度對台軍售，落實對台灣安全承諾，川普上任後，台美關係將在良好基礎上持續發展，台灣也會繼續致力強化自衛能力。

駐美代表處下午發布新聞稿指出，俞大㵢接受西班牙「埃菲通訊社」（Agencia EFE）專訪時指出，台美共享民主、自由及人權理念，並在科技及經貿緊密合作，台灣期待與美新政府持續深化合作關係。專訪於20日刊出。

俞大㵢表示，台灣有意願且有能力與國際社會共同因應氣候變遷、深化亞太區域經濟發展及與「世界衛生組織」（WHO）合作，為預防傳染病做出貢獻。

他也說，令人遺憾的是，台灣未能參與在亞塞拜然巴庫舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），未來仍將持續致力實踐該公約設定的目標。

俞大㵢表示，台灣是拉丁美洲及加勒比海國家多年、可靠朋友及永續發展的夥伴，台灣的承諾堅定不移。

駐美代表處指出，「埃菲通訊社」1938年成立，為西班牙具半官方性質的國際通訊社，規模排名全球第4，為西語世界影響力最大的新聞通訊社，據點遍布世界110國、180個城市，具輿論影響力。（編輯：陳承功）1131122

俞大㵢
俞大㵢：台無法參與國際刑警組織 打擊犯罪存漏洞駐美代表俞大㵢返母校 獲德州農工大學榮譽表彰
川普
反制錢凱港中國影響力 美國擬投資智利港口擴建計畫媒體續爆性醜聞 川普司法部長人選蓋茲退出提名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：