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收審查費惹議 政院：NCC會在瞭解意見後採合理措施

2025/2/10 17:19（2/10 17:48 更新）
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藍牙耳機為第二級電信管制射頻器材。（圖取自Unsplash圖庫）
藍牙耳機為第二級電信管制射頻器材。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者高華謙台北10日電）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元引發討論。行政院說，會將相關資訊及意見提供給NCC參考，相信NCC本於獨立機關權責，會在瞭解意見後採取合理執行措施。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行，引發外界關注。

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行政院今天中午邀民進黨立法院黨團七長與各委員會召委等人，出席立法院新會期首次行政立法協調會報，立委在會中也轉達各界對審查費的疑慮給行政院。

行政院發言人李慧芝會後透過新聞稿轉述，行政院會將相關資訊及意見，包括民眾於公共政策網路參與平台所提案「自用民生與視聽娛樂器材應排除於『第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費』收費項目」的案件，一併提供給NCC參考，相信NCC本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後採取合理執行措施。（編輯：蘇志宗）1140210

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