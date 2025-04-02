人權會：國際公約禁鼓吹戰爭宣傳 台灣應立法規範

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（中央社記者高華謙台北2日電）3名陸配因涉武統言論遭限期出境。國家人權委員會今天說，公民與政治權利國際公約指出，鼓吹戰爭宣傳應以法律禁止，但國內尚未立法，應有明確法律規範，界定鼓吹、戰爭、宣傳等定義。

今天上午舉行國民人權意識民調調查結果發布記者會，媒體詢問對於近期陸配涉及武統言論遭限期出境的看法。

國家人權委員會副主委王幼玲說，公民與政治權利國際公約第20條指出，鼓吹戰爭宣傳應以法律禁止，在歷次國際審查中，專家都有提出應以法律規範，但目前台灣立法工作還沒進行。

王幼玲表示，人權會認為，鼓吹戰爭宣傳要有明確法律規範，包括界定鼓吹、戰爭與宣傳等定義，以及是否要用刑法或民法規範等，應總體推進。

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王幼玲表示，內政部以兩岸人民關係條例授權訂定的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止陸配在台依親居留許可，人權會從法治國家標準，會看行政措施是否要考慮法律明確性、程序正當性與比例原則，內政部應有審議機制，中配也有運用行政救濟。

王幼玲說，人權會經過討論後認為，此類案件有國安、言論自由、家庭團聚權等許多觀點，應多收集各方專家學者意見，並納入兩公約國際審查的獨立評估意見中。（編輯：謝佳珍）1140402