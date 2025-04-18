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黃呂錦茹遭聲押禁見晚間開庭 藍營場外聲援

2025/4/18 21:48（4/18 22:13 更新）
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北檢偵辦罷綠團體涉不實連署案，以被告身分約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，18日凌晨聲請羈押禁見。黨中央晚間呼籲民眾繼續站出來，守護台灣民主，立委李彥秀（中）、賴士葆（前左）、市議員李明賢（右）到場聲援。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
北檢偵辦罷綠團體涉不實連署案，以被告身分約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，18日凌晨聲請羈押禁見。黨中央晚間呼籲民眾繼續站出來，守護台灣民主，立委李彥秀（中）、賴士葆（前左）、市議員李明賢（右）到場聲援。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
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（中央社記者王承中台北18日電）北檢偵辦涉不實連署案，今天凌晨將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹聲請羈押禁見。北院預計晚間9時40分召開羈押庭。國民黨主席朱立倫再度號召支持者到北檢外聲援，包含國民黨立委李彥秀、賴士葆、許宇甄等人，已在現場向群眾宣講。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，昨天約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，今天凌晨將4人聲請羈押禁見。台北地方法院預計晚間9時40分召開羈押庭。

國民黨主席朱立倫繼昨天號召國民黨黨公職及支持群眾在北檢集結，今天再度呼籲民眾繼續站出來，守護台灣民主。

國民黨主席朱立倫在臉書發文指出，「民主黑牢」摧毀的是台灣的民主法治，「司法不公」侵害的是百姓的正義。黃呂錦茹被檢方聲請羈押，指稱是「偽造文書」。但大家心裡都知道，真正的原因，就是民進黨要打擊在野黨的地方黨部，摧毀第一線對抗賴政府實行一黨專政的最前線。

朱立倫表示，公民要罷免綠營立委，執政黨的檢調發動搜索在野黨、聲押在野黨工，然而，過去綠營發起的高雄市長韓國瑜罷免案，近百份死亡連署、造假連署遍地開花，檢察官沒有大搜索、沒有收押、連關係人都沒訊問完，不起訴處分。當時地檢署說「沒有查核能力，所以不用負責」。

朱立倫指出，如今辦藍不辦綠，標準浮動，把司法當大刀砍向在野。這樣的台灣，是大家期待的自由台灣嗎。司法黎明前，國民黨要繼續戰鬥，因為台灣的人民正在期待國民黨代表民意，與公民在街頭，告訴獨裁者，公民不會服從這種「政治清洗」。

朱立倫表示，今天晚上的台北市愛國西和博愛路口，是台灣民主的十字路口。勇敢的台灣人，國民黨必須守在這。

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稍早國民黨的支持群眾已逐漸在北檢外開始集結，但因警方早已架設拒馬，阻絕陳抗民眾向昨天一樣再次聚集在北檢前，陳抗群眾只好在警方規劃的意見表達區中，揮舞國旗，並高唱中華民國頌等歌曲。

目前國民黨秘書長黃健庭、國民黨發言人楊智伃、國民黨台北市議員李明賢，以及李彥秀、賴士葆、許宇甄等人，已來到陳抗現場，向支持群眾進行宣講，稍晚朱立倫也將抵達現場，聲援黃呂錦茹等人。（編輯：楊凱翔）1140418

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北檢偵辦不實連署案，國民黨繼17日後，18日晚間再度號召民眾集結抗議，不過地點改至台北市愛國西路與博愛路路口，警方則以人牆在抗議區外戒備。中央社記者裴禛攝 114年4月18日
北檢偵辦不實連署案，國民黨繼17日後，18日晚間再度號召民眾集結抗議，不過地點改至台北市愛國西路與博愛路路口，警方則以人牆在抗議區外戒備。中央社記者裴禛攝 114年4月18日
現場群眾舉牌抗議司法不公。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
現場群眾舉牌抗議司法不公。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
國民黨18日晚間號召群眾在台北市愛國西路與博愛路口集結，現場支持者舉牌控訴「綠色恐怖 政治辦案」。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
國民黨18日晚間號召群眾在台北市愛國西路與博愛路口集結，現場支持者舉牌控訴「綠色恐怖 政治辦案」。中央社記者裴禛攝　114年4月18日
警方事先動員以路擋圍出抗議區，並在旁戒備。中央社記者裴禛攝 114年4月18日
警方事先動員以路擋圍出抗議區，並在旁戒備。中央社記者裴禛攝 114年4月18日
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