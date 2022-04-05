基輔IT官員不眠不休 改造民生App為戰時救命工具

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭基輔市議會資訊科技主任波洛文科想起俄羅斯剛入侵的情景時，低頭看了一眼運動錶說：「我現在的心率是62。2月24日（俄國發動攻擊）之後5天，這個數字從未低於90。」

美國「時代雜誌」（TIME）報導，38歲的波洛文科（Oleg Polovynko）和基輔副市長兼數位轉型長歐列尼奇（Petro Olenych）5週以來致力為這座城市調整及改造日常技術，以因應一場20世紀型態戰爭。

靠著他們極富創造力的各種作為，基輔多數市民得以在地下防空洞連上網路、找到還在營業的藥局和雜貨店，並在知道手機會於空襲警報鳴放前就發出警訊的情況下放心入睡。

當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和數位官員因成功在社群媒體上爭取各國支援、擋下俄國的假新聞攻勢而獲得讚譽時，歐列尼奇和波洛文科等地方官員卻把重心放在實際應用上。

歐列尼奇說：「我們每天醒來都在想，要如何讓市民安全活下去。」頗受歡迎的手機應用程式「數位基輔」（Kyiv Digital）原本是用來支付水電費和停車費，如今則提供地圖，告訴人民最近的防空洞地點，以及哪裡可取得胰島素、食物、汽油等重要物資，還可以發布空襲警報。

「數位基輔」連圖示都煥然一新，以前是天藍色的字母K，代表「基輔」，現已改成黑灰底色的軍用迷彩圖案。

兩個月前，基輔市議會最大的問題還是有關市區塞車的投訴。如今資訊科技領域的市政員工攜帶槍枝，只有洗澡和小睡的時候才會離開辦公室。「時代雜誌」訪問當天，他們正在研究手機資料，看要如何分配糧食給留在市內的居民。

波洛文科表示：「我從沒想過自己會在2022年研發軟體幫助別人存活、安然度過飛彈攻擊之類的事。但我們當然做得到。現在我們正利用烏克蘭所有資訊科技人才來協助民眾和軍人。」

俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭，空襲警報自第二次世界大戰結束以來首度響徹基輔，基輔的數位轉型辦公室員工開會討論，很快就決定不撤離，除了幾名有年幼孩子的員工改從烏克蘭西部遠距工作之外，其餘人都留守基輔。

接下來幾天，波洛文科的團隊在遭遇網路攻擊癱瘓線上服務後，花了很多時間試著從備份恢復系統。他說：「在那之後，我們彷彿變成一家大型新創公司，會接到很多任務，只有做完才能睡覺，醒來又繼續工作。」

下一步是在「數位基輔」應用程式上增加功能，以便向市民示警即將來襲的飛彈攻擊。「數位基輔」於2021年1月推出最新版本，有超過100萬名用戶訂閱緊急通知，包括交通中斷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的消息等。現在，他們開始把這項功能改成或許可救人一命的早期預警系統。

市政官員說，這幾天，「數位基輔」每天都推播6到10次空襲警報。根據「時代雜誌」取得的手機截圖，紅色警告圖示會顯示時間和「防空警報！請前往最近避難所！」訊息，危機過去後再以綠色圖示通知居民。

對於49歲的非營利組織工作者格里亞茲諾娃（Vira Gryaznova）來說，這個手機應用程式無異於生命線。她沒有電視，從她家也聽不太到空襲警報。她說：「我在戰前並不使用『數位基輔』，但現在用它來獲取空襲警報資訊。」

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戰爭開打的第一週情況很混亂，很多人大排長龍要取得基本用品，數以千計居民不是拚命囤積物資，就是不顧一切地逃離。於是基輔數位辦公室迅速推出線上表格，供商家通報是否營業；後來又加上地圖，顯示哪些雜貨店、藥局和加油站還有存貨。

基輔市資訊科技副主任伊茨科維奇（Victoria Itskovich）表示：「本團隊已重新調整，每天提供新的重要服務。這段時間，我學到最重要的事，就是費力尋找完美解方並無意義，能在此時此地推出才是最棒的產品。」（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）1110405