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教師清潔隊員備詢 韓國瑜：基層不必太擔心

最新更新：2019/01/18 21:45
高雄市長韓國瑜同意教師、清潔隊員到議會備詢惹議，他18日受訪回應此事。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜同意教師、清潔隊員到議會備詢惹議，他18日受訪回應此事。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市長韓國瑜昨天同意教師、清潔隊員到議會備詢惹議。他今天受訪說明，市府希望高度尊重議會，相信議會不會隨意要求市府基層公務員到議會備詢，基層公務人員不必太擔心。

同意基層教師與清潔隊員到議會備詢惹議，韓國瑜下午在議會受訪說，新的市府希望能高度尊重議會，不過，府會之間有聯絡人，任何問題有聯絡人會穿梭，相信議員、議長也不會隨意要求基層公務員到議會備詢；學校以校長為主，清潔隊則是以清潔隊長為主，基層公務人員不必太擔心。

高雄市議長許崑源也解釋，是著眼公務公開透明，不能因目前高雄市是國民黨執政、議長也是國民黨籍，就容許市府基層做違法的事，他才會要求所有高市府公務人員有義務到議會備詢。

前民進黨籍立委林濁水今天在臉書上表示「韓國瑜有沒有搞錯。要求所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，均應前往議會備詢。備詢是政務官向議會負責的制度。而事務官則向政務官負責，不向議會負責，所以備詢根本既沒有義務也沒有資格。韓大市長，立委當了三屆呢，居然要事務官備詢，是不知道他當年質詢的都是部長、主委、政次嗎，神奇了。」

另外，全國教育產業工會秘書長、高雄市教育產業工會前理事長劉亞平昨晚也在臉書貼文指出，韓國瑜當了市長，至少應把地方制度法看一下，基層教師和公務員是否有到議會備詢的義務？何況是領微薄薪水的清潔隊員，一個市長的言行可顯示民主和法治素養程度，還有是否有肩膀讓基層公教依靠。

許崑源昨天在議會表達希望高市府公務員都能列席議會備詢。韓國瑜事後受訪表示「當然、當然」，他說，所有領市府薪水的人受議會監督沒問題，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非有明確涉及保密問題的，只要法令不禁止，會配合議會。韓國瑜並要求領高市府薪水的4萬8000多名公務人員，若議會有需求，都要到議會備詢。

依「地方制度法」規定，市議會開議對特定事項有明瞭必要者，得邀請首長或單位主管列席說明，也可邀請首長或單位主管以外有關業務機關首長或單位主管列席說明。（編輯:孫承武）1080118

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