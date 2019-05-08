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阿里山國際馬拉松 最高點海拔1000公尺

最新更新：2019/05/08 21:16
嘉義市長黃敏惠（左）、市議員陳家平（右）8日出席2019阿里山國際馬拉松宣傳影片記者會，展示活動伴手禮「特色阿里山火車夜燈」。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月8日
嘉義市長黃敏惠（左）、市議員陳家平（右）8日出席2019阿里山國際馬拉松宣傳影片記者會，展示活動伴手禮「特色阿里山火車夜燈」。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）2019阿里山國際馬拉松將於11月底舉行，全馬從海拔100公尺的竹崎高中跑到1000公尺的交力坪車站後折返。嘉義市長黃敏惠今天呼籲為阿里山景觀登錄世界文化遺產而努力。

2019阿里山國際馬拉松宣傳影片記者會，今天下午在嘉義市議員陳家平服務處舉行，黃敏惠、阿里山世界遺產協會理事長郭盈良、宣傳片導演蔡一峰、竹崎高中校長郭春松等人出席。

黃敏惠表示，用雙腳跑上阿里山，是體力與耐力的考驗，其中全馬（42.2公里）路程，從海拔100公尺的竹崎高中，跑到海拔1000公尺的阿里山鐵道交力坪火車站，再折返竹崎高中，是一項特殊的挑戰。

她說，馬拉松賽事沿途可看到阿里山的人文、自然景觀之美，希望大家一起為阿里山文化景觀登錄世界文化遺產而努力，也希望參賽者到「阿里山下的入口門戶」嘉義市走走逛逛，體驗諸羅城之美。

陳家平表示，這次賽事沿途穿越竹林，可讓跑者跑在交力坪火車站的鐵軌上，是相當獨特的體驗，主辦單位將透過賽事關懷弱勢，並把部分經費捐助給公益團體，也希望賽事帶來運動商機，促進運動經濟。

2019阿里山國際馬拉松分為全馬組（42.2公里）、半馬組（21公里）、挑戰組（10.7公里）、樂活組（6公里）等4組。（編輯：黃世雅）1080508

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