陸男居家檢疫違規罰70萬 已離境罰款難追

（中央社記者楊思瑞台南19日電）從中國大陸到台南依親的中國籍潘姓男子，因居家檢疫期間7次違規，遭台南市政府裁罰新台幣70萬元，但在市府寄出裁罰書前已離境。台南市長黃偉哲今天表示，會設法要對方繳清。

原應從3月22日至4月4日接受居家檢疫的潘男，期間連續7天違反規定外出；且多是在接到防疫人員打來的關懷電話後，就把手機放在家中，再外出到附近溜達。後來遭社區民眾認出檢舉，市府蒐證後採「計次」裁罰，1次10萬元，潘男外出7次共裁罰70萬元。

台南市政府今天證實，潘男已於7日離境，而市府衛生局是在17日寄出裁罰通知書，還來不及採取限制出境等強制作為。

黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，不論是在行政罰或刑事罪，採取一罪一罰都於法有據。因為潘男的行為算惡意蠻大的，此次以每次離開1個小時以內罰10萬元的標準，7個單獨的違規事件就罰7次。

他說，除非潘男未來不再入境台灣，否則還是會依相關規定，要求潘男繳清罰款。

黃偉哲說，將來如何防堵類似潘男做法的漏洞很重要，等到社區民眾看不過去，提供證據再來偵辦，時效上就慢了一些。如果能在違規第1次、第2次時就能發現，不但能讓違規的人少被罰一點，說不定還能趕快送去集中檢疫，對社區民眾也更好。罰款不是目的，大家能守法才是目的。

黃偉哲指出，台南市到目前為止共裁罰44件違反居家隔離或檢疫規定案件，繳納期限到了之後仍拒繳罰款的，都會移送到行政執行署去處理。（編輯：黃世雅）1090419