新竹縣學校寒輔及課後社團 1/24起改線上或取消

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新竹縣教育局23日宣布，為防堵疫情擴散風險，24日起高中、國中及國小各校學習扶助、課後照顧、寒假輔導課及學生課後社團等活動，一律改為線上辦理或取消（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日）新竹縣政府教育局今晚宣布，因應近日新竹縣接連出現確診個案，疫情有升溫趨勢，為了全力防堵疫情擴散，明天起學校寒輔及課後社團等，均改為線上或取消。

新竹縣政府教育局晚間發新聞稿表示，24日起高中、國中及國小各校學習扶助、課後照顧、寒假輔導課及學生課後社團，改為線上辦理或取消；公立幼兒園課後留園（延長照顧）服務一律停辦。

此外，有疫情足跡竹北市、新豐鄉及湖口鄉的學校，自即日起校園暫停開放，室內外場地也不外借（社區大學除外），未來將視中央流行疫情指揮中心規定滾動式調整校園開放之規定。

竹縣府指出，轄內私立幼兒園、補習班及課後照顧服務中心，每日落實足跡重疊調查並確實記錄。

新竹縣長楊文科於新聞稿中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時期，提醒民眾儘速接種疫苗，也務必做好個人防疫措施，「戴口罩、勤洗手、完整接種疫苗、維持社交距離、不群聚」，一起守護自身健康。（編輯：李錫璋）1110123