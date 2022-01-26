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海洋國門新地標 50公尺豎梯票選命名「基隆塔」

2022/1/26 12:08
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆50公尺高地標豎梯即將完工，基隆市府去年底舉辦命名票選活動出爐，基隆塔（Keelung Tower）以5148票打敗希望塔（Hope Tower）的853票，基隆塔將成為海洋國門的新地標。

基隆市長林右昌今天透過新聞稿表示，「基隆塔」是市政建設中一大亮點，非常感謝民眾踴躍參與命名票選，活動圓滿落幕，但基隆的建設不會停，一層一層的基隆塔慢慢升高，令人引頸期待。基隆市4月也將舉辦城市博覽會，會有更多建設呈現眼前，屆時要讓民眾看到基隆的蛻變，翻新成為「台灣的海洋國門城市」。

基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯說，市府並透過這次活動為豎梯辦理創意命名，讓豎梯有自己的小名，共選出11個優秀作品，網友發揮創意幫「基隆塔」想了許多獨具一格的名字。

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例如，取潮流T恤諧音「潮梯」，還有加入50公尺的高度概念「轟動五0」頗有驚動萬教的氣勢，其他如基隆豎梯、North Star、基隆之眼、Keelung Top、山海梯、基隆山海豎梯、Top Keelung、晴天塔、山海天梯等，展現天馬行空創意，也為基隆注入活力。

曾姿雯表示，農曆新年即將到來，新的建設嶄露光芒，新的一年也會有新氣象，市府先前公布城市新Logo「K」，綠色代表山城、黃色象徵活力、中間黑色代表基隆過去盛產的煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋。Logo K下方標語A city full of則留給大家填上，各自對這座城市的想像。（編輯：郭諭儒）1110126

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