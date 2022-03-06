民進黨屏東縣長初選倒數1個月 3參選人加強宣傳

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）民進黨屏東縣長民調初選將於4月6日舉行，選前1個月，3名有意參選的立委周春米、鍾佳濱和莊瑞雄各以宣傳車、市場掃街、推薦函、座談會等宣傳政見，展開衝刺，爭取選民認同。

周春米今天正式啟動宣傳車掃街以及布條宣傳，她透過新聞稿指出，錄製了國、台、客語的版本，宣傳民調初選的日期、時間，再以鄉鎮、族群區域做分類，讓宣傳車及布條進到每一個鄉鎮市的大街小巷，將民調資訊以及唯一支持的說法，傳達給每一名鄉親。

周春米今天到屏東市的市場掃街，她強調，再度加緊腳步，向屏東鄉親宣傳自己的政績願景，堅定且說出「屏東縣長，唯一支持周春米」，延續安居樂業，帶領屏東向前。

鍾佳濱上個月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後開始在每一個鄉鎮辦座談會，昨天晚上在崁頂鄉邀請前屏東縣長曹啟鴻站台，今天則到佳冬鄉市場掃街。

俄羅斯攻擊烏克蘭，鍾佳濱今天釋出「反共鬥士」林保華的推薦函，他透過新聞稿表示，將效法林保華一生都與共產世界對抗的精神，持續努力，不僅繼續爭取鄉親認同，在民進黨初選中勝出，也希望能更進一步，帶領屏東縣黨公職參選人，在年底地方大選中贏得漂亮的一仗。

莊瑞雄則從昨晚開始，從枋寮鄉出發，在每一鄉鎮展開大型選民座談會，莊瑞雄服務處表示，每晚將邀請1至2名友好的立委站台，昨晚在枋寮鄉的座談會邀請立委蔡易餘站台。

莊瑞雄在臉書（Facebook）表示，枋寮的蓮霧、芒果容易受到天候的影響，每一次，他都在第一時間邀集農委會前往會勘，補償農民損失；他和枋寮鄉長陳亞麟努力成功地向行政院長蘇貞昌爭取到新台幣1億元改建枋寮鄉公所，將有多功能服務。他說，未來當縣長會做得更多。（編輯：李錫璋）1110306

民進黨屏東縣長民調初選將於4月6日舉行，選前1個月，有意參選的立委鍾佳濱（右）6日到佳冬鄉市場掃街，並釋出「反共鬥士」林保華的推薦函。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月6日