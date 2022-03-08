更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

人口數下跌恐減少1席 松信區議員增壓力

2022/3/8 19:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市人口數減少，松山、信義區議員席次可能由10席變9席。選區議員認為，若少1席，可能增加壓力及提高當選門檻，新人及現任都受影響。

北市民政局統計至2月底，扣除原住民人口，人口數為248萬7585人。依此計算，人口下滑最快第1選區（北投、士林區）、第3選區（松山、信義區）年底議員選舉將各減少1席次。

不過民政局強調，依公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，選舉名額將以選舉投票月前第6個月月底的戶籍統計人口數為準，也就是要看5月底狀況才能確定。

台北市第3選區（松山、信義區）議員共10席，包含國民黨5席、民進黨4席加上無黨籍邱威傑。邱威傑已表態不參選今年底市議員選舉。

對於因人口數下滑，可能導致減少1名議員席次，現任民進黨籍北市松信區議員許家蓓表示，得知消息後，當然擔憂，可能提高當選門檻，初估需增加約幾千票，且這次有小黨及新人參選，現任議員勢必靠更多服務，爭取選民支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許家蓓指出，民進黨尚未有新人表態參選，可能維持由現任4名議員投入選舉，也期盼可在藍大於綠的松信區，民進黨能持續服務市民。

同選區國民黨籍北市議員王鴻薇說，北市可能因人口數下降太快，讓松信區議員少1席，現任議員目前壓力都很大，加上各黨陸續在松信區布局，並派員投入年底議員選舉，預估參選人數會增多，若議員少1席，對於新人或現任議員都會受影響。（編輯：張銘坤）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族