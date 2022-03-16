更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭最破壞性反擊 摧毀多架俄軍直升機衛星照全拍到
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情7/300

台南新營、柳營設篩檢站 盼社區清零

2022/3/16 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市受旅遊團傳染鏈影響，前一段時間出現數例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，市府今天起在新營區及柳營區開設篩檢站，預計篩檢3000人次，盼達到社區清零目標。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今天起分別在新營衛生所、新營體育場、新營太子宮、柳營衛生所等地開設篩檢站，總動員投入防疫，衛生局長許以霖今天更親自前往新營衛生所為民眾採檢。

許以霖指出，目前幾個熱區的社區篩檢結果都是陰性，為避免社區還有潛在感染源，今天起在新營及柳營區進行為期10天的社區PCR篩檢，預計篩檢3000人次，盼達到社區清零目標。

台南市衛生局指出，篩檢站開設時間，今天起至25日，上午9時至中午12時於新營衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場；今天起至20日上午8時至11時於新營太子宮；今天下午1時30分至3時30分，及17日、18日上午8時30分至10時30分於柳營衛生所，盼市民踴躍前往篩檢。（編輯：郭諭儒）1110316

延伸閱讀
台南戴口罩政策暫不鬆綁 至少觀察到3/22台南歸仁區家族第5人確診 採檢4次才轉陽性台南新增1例確診 居隔期由陰轉陽
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀