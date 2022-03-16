台南新營、柳營設篩檢站 盼社區清零

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市受旅遊團傳染鏈影響，前一段時間出現數例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，市府今天起在新營區及柳營區開設篩檢站，預計篩檢3000人次，盼達到社區清零目標。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今天起分別在新營衛生所、新營體育場、新營太子宮、柳營衛生所等地開設篩檢站，總動員投入防疫，衛生局長許以霖今天更親自前往新營衛生所為民眾採檢。

許以霖指出，目前幾個熱區的社區篩檢結果都是陰性，為避免社區還有潛在感染源，今天起在新營及柳營區進行為期10天的社區PCR篩檢，預計篩檢3000人次，盼達到社區清零目標。

台南市衛生局指出，篩檢站開設時間，今天起至25日，上午9時至中午12時於新營衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場；今天起至20日上午8時至11時於新營太子宮；今天下午1時30分至3時30分，及17日、18日上午8時30分至10時30分於柳營衛生所，盼市民踴躍前往篩檢。（編輯：郭諭儒）1110316