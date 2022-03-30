更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金門首例確診 26歲男赴台中喜宴突破性感染
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情75/300

清明連假人潮多 澎湖機場開設疫苗快打站

2022/3/30 10:47（3/30 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19疫情升溫，碰上清明連假，返鄉掃墓祭祖人潮多，澎湖機場4月2日至5日開設快打站，為18歲以上民眾接種COVID-19第1、2劑或追加劑疫苗，65歲以上長者接種，還能領500元禮券。圖為日前長者接種情形。中央社 111年3月30日
國內COVID-19疫情升溫，碰上清明連假，返鄉掃墓祭祖人潮多，澎湖機場4月2日至5日開設快打站，為18歲以上民眾接種COVID-19第1、2劑或追加劑疫苗，65歲以上長者接種，還能領500元禮券。圖為日前長者接種情形。中央社 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣30日電）國內疫情升溫，碰上清明連假，返鄉掃墓祭祖人潮多，澎湖機場4月2日至5日開設快打站，為18歲以上民眾接種COVID-19第1、2劑或追加劑疫苗，65歲以上長者接種，還能領500元禮券。

澎湖縣衛生局發布新聞指出，澎湖COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，常住人口接種率第1劑約88.64%，第2劑約78.74%，追加劑約53.05%，其中65歲至74歲長者接種1至第3劑為68%至64%，75歲以上長輩接種率68%至44%，顯示長輩接種率偏低。

衛生局表示，清明節連假及澎湖國際海上花火節將帶來人潮，避免因往來頻繁，增加長輩感染風險，決定在4月2日至5日於澎湖機場開設快打站。

接種COVID-19疫苗，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，接種第2劑或追加劑疫苗，需攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：郭諭儒）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀