高市校園防疫加嚴 跨縣市活動暫緩辦理至4/30

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高雄市政府教育局4日晚間發布校園防疫加嚴措施，包括高中職以下校園室內外場地全部停止外借、與升學相關課程除外的跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理等。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）為防堵COVID-19疫情蔓延，高市府教育局今天晚上發布校園防疫加嚴措施，包括高中職以下校園室內外場地全部停止外借、與升學相關課程除外的跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理等。

高雄市政府衛生局長黃志中下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布4月6日開學日前後防疫加嚴措施，包括生病不到校，應進行快篩或PCR；如仍有入校必要者，應先提供居家快篩或PCR陰性證明，才能入校等。

教育局今天晚上又宣布數項校園防疫加嚴措施，如在校園開放規定方面，高中職以下校園室內外場地全部停止外借；校園維持開放民眾運動（學生在校上課時不開放）。

在校外教學（畢業旅行、露營等）方面，跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理（與升學相關課程除外）；高雄市內活動可維持辦理，但仍須注意相關防疫規定。

為因應疫情，教育局表示，高雄市學校已先整備防疫物資，如快篩試劑、酒精、額溫槍、消毒用品、備用口罩等，同時備有快篩試劑，即時補足學校需求，落實加嚴措施，維護校園師生健康。

教育局長謝文斌呼籲，為降低校園群聚感染風險，學校應隨時注意最新疫情訊息，持續執行相關防疫工作，提供師生安全、家長安心的健康學習環境。（編輯：陳仁華）1110404