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疫情18/300

基隆愛心篩檢 累計8例確診

2022/4/6 17:11
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府執行「全民防疫愛心篩檢」，市府截至中午為止已接獲10例快篩陽性，經PCR核酸檢測後，已有8例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

基隆市長林右昌下午在線上記者會表示，愛心篩檢昨天啟動後，專線陸續接到4例快篩陽性，經PCR採檢都是陽性，其中有2例同住的女性友人，經初步瞭解，這2例和中正區某工地衍生的社區群聚案有關，另有1例是在台北上班的男性，第4例則是市府女性同仁。

林右昌表示，專線今天上午接到6例快篩陽性，經PCR採檢後4例確診，第1例是名男性，日前陪同妻子到醫院急診，當時2人PCR採檢都是陰性，個案這幾天身體持續不舒服，經快篩進一步採檢後確診。

第2例也是名男性但沒有症狀，個案陪同女友到女友家，因女友家人確診，快篩陽性後安排PCR採檢確診，第3例是市府女性同仁，第4例則是男性正在疫調中，由於今天4例採檢報告中午才出爐，市府正在進一步瞭解。

林右昌表示，愛心篩檢計畫截至中午為止，共有10例快篩陽性，PCR採檢後8例確診，計畫有助找出社區不明感染源，市府專線接獲通報後，安排防疫計程車接送個案到PCR篩檢站，採檢完畢送檢到報告出爐通知個案，平均2.5到3小時「基本上非常快速」。

林右昌指出，因為執行愛心篩檢計畫，讓市府可以在第一時間採取相關匡列和阻斷傳播鏈行動，對於疫情控制非常有幫助，市府會依照原定計畫執行下去，並觀察民眾反映滾動式修正檢討。

此外，基隆市今天新增26例病例，林右昌表示，小吃店群聚相關有3例，與中正區某工地相關8例，教會群聚相關4例，物流群聚相關3例，二信中學和崇右科大相關各1例，房仲群聚相關2例，暖暖麵店群聚相關1例，感染源待釐清2例，另案25208因與確診個案有重疊足跡，匡列居家隔離期間採檢確診。（編輯：黃世雅）1110406

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