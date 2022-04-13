放寬疫情停課標準 台中市將和各界討論

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台中市長盧秀燕（前中）13日針對停課標準表示，台中市疫情是六都最少，目前爭取時間討論，聽取家長、教師、學校等各界看法，防疫指引是否能落實很重要，上午已邀請相關團體討論。中央社記者趙麗妍攝 111年4月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）教育部放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停課標準引起議論，台中市長盧秀燕今天表示，尋求家長、教師、校方各界的共識，討論防疫指引是否能落實。

台中市議會今天召開定期會，盧秀燕在會前接受媒體聯訪，她指出，台中市疫情是六都最少，目前爭取時間討論，聽取家長、教師、學校等各界看法，防疫指引是否能落實很重要，上午已邀請相關團體討論。

教育部停課標準放寬，高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，才全校停課。對此，盧秀燕表示，許多家長擔心可能等不到學校停課，當校內有2、3班停課，就不敢再送孩子到學校，因為有的孩子還沒打疫苗，擔心防護力不夠。

盧秀燕說，中央的防疫政策朝放寬執行，台中市的政策與中央大致相同，但放寬程度可以討論，指引是否能落實很重要。

教育局長楊振昇指出，學校有確診者，家長憂心，停課後，實體上課改採線上教學，因教學效果不同，也是家長思考的重點。將搜集各界意見，討論方案。

根據教育部公布停課標準，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園比照辦理；大專校院如果有1/3以上科、系、所班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應自我健康監測。（編輯：謝雅竹）1110413