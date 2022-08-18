更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄阿蓮、路竹、岡山區逾3萬戶晚間8時起停水

2022/8/18 18:24（8/18 18:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣自來水公司指出，18日晚間8時到19日上午8時，高雄市阿蓮區全區、路竹區及岡山區部分里需緊急停水。（圖取自台水網頁wateroffmap.water.gov.tw）
台灣自來水公司指出，18日晚間8時到19日上午8時，高雄市阿蓮區全區、路竹區及岡山區部分里需緊急停水。（圖取自台水網頁wateroffmap.water.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）台灣自來水公司指出，因送水幹管漏水，今天晚間8時到明天上午8時，高雄市阿蓮區全區、路竹區及岡山區部分里需緊急停水，以辦理止漏修復，共影響3萬1028戶。

台水第七區管理處新聞稿指出，因岡山區岡燕路及聖森路交叉路口自來水1000mm送水幹管漏水，需停水辦理止漏修復，影響範圍包含高雄市阿蓮區全區，路竹區竹圍里、下坑里、甲南里及甲北里，及岡山區台上里、碧紅里、竹圍里、後紅里、嘉興里、華崗里、大莊里、嘉峰里、程香里、潭底里及和平里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

停水戶數共3萬1028戶，時間為今天晚上8時到明天上午8時，共12小時；其中阿蓮區因地勢較高且位處送水管線後端，復水所需時間較長，延至明天下午2時恢復正常供水。

台水提醒，民眾應提早完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源；另建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，應將總表前制水閥栓關閉；剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：張芷瑄）1110818

（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
水情吃緊 防疫醫師傳授缺水洗手3撇步基隆水情吃緊 水利署：預估18日人工增雨宜蘭7月雨量僅11毫米14年來新低 野溪出現乾涸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族