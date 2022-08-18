高雄阿蓮、路竹、岡山區逾3萬戶晚間8時起停水

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台灣自來水公司指出，18日晚間8時到19日上午8時，高雄市阿蓮區全區、路竹區及岡山區部分里需緊急停水。（圖取自台水網頁wateroffmap.water.gov.tw）

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）台灣自來水公司指出，因送水幹管漏水，今天晚間8時到明天上午8時，高雄市阿蓮區全區、路竹區及岡山區部分里需緊急停水，以辦理止漏修復，共影響3萬1028戶。

台水第七區管理處新聞稿指出，因岡山區岡燕路及聖森路交叉路口自來水1000mm送水幹管漏水，需停水辦理止漏修復，影響範圍包含高雄市阿蓮區全區，路竹區竹圍里、下坑里、甲南里及甲北里，及岡山區台上里、碧紅里、竹圍里、後紅里、嘉興里、華崗里、大莊里、嘉峰里、程香里、潭底里及和平里。

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停水戶數共3萬1028戶，時間為今天晚上8時到明天上午8時，共12小時；其中阿蓮區因地勢較高且位處送水管線後端，復水所需時間較長，延至明天下午2時恢復正常供水。

台水提醒，民眾應提早完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源；另建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，應將總表前制水閥栓關閉；剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：張芷瑄）1110818

（中央社製圖）

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