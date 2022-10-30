盧秀燕跑透山海屯 忙為市議員輔選

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）九合一選舉進入倒數，尋求連任的台中市長盧秀燕今天利用假日山、海、屯區跑透透，為市議員參選人輔選，她說，希望把握最後不到1個月時間，替市議員參選人選情加分。

選戰倒數27天，盧秀燕今天連趕4場市議員參選人競選總部成立大會，先到山城東勢力挺議員參選人吳振嘉，接著直奔大甲與議員參選人楊啓邦合體，再到龍井支持市議員林孟令，最後到南屯為市議員劉士州站台，山、海、屯區1天跑透透。

盧秀燕鐵人式輔選行程不喊累，她說，希望把握最後不到1個月的時間，替議員參選人選情加分，將所有誠懇的足跡化為選票。

盧秀燕指出，常常聽鄉親長輩說，老人健保補助對大家很重要，但是老人健保補助不是天上掉下來的禮物，是市府跟議員的共同努力才得以推行的，還有台中的雙十公車是全台灣最便宜的公車，也是因為有議員的支持捍衛預算，鄉親才能享受到的福利。

盧秀燕強調，守護台中不是用說的，從0到100歲的政策都有通盤規劃，過去4年，台中市的成績單都攤在陽光下，如果鄉親們覺得她做得不錯，請大家11月26日樓上揪樓下支持盧秀燕，她與市議員參選人是萬事OK組，鄉親拜託的代誌，他們一定全力以赴。

盧秀燕在東勢區輔選時也提到，東豐快速道路是山城的生命線，山城鄉親從921大地震後，有感許多道路、橋梁都中斷，20幾年來就是期待一條快速道路，因此她上任後努力跟立委江啟臣、楊瓊瓔通力合作，現在終於要復工，以後完工後將不只是山城生命線，還會是振興山城的觀光線與經濟線，希望鄉親支持她連任，她一定要把東豐快蓋好。（編輯：黃世雅）1111030