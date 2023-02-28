台東掩埋場延燒第3天 民眾身體不適農作受損

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台東市建農里垃圾掩埋場26日凌晨自燃，大火持續燒到27日傍晚，28日上午只剩零星火苗，不過仍持續悶燒，濃煙隨風飄入村莊。圖為台東市長陳銘風28日前往關心。中央社記者盧太城台東攝 112年2月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東市垃圾掩埋場燃燒進入第3天，今天持續悶燒，濃煙飄入村莊，已有民眾身體出現不適、農作物受損。台東市公所表示，現階段先將火勢完全撲滅為優先，後續再談補償問題。

台東市建農里垃圾掩埋場26日凌晨自燃，大火持續燒到27日傍晚，今天上午只剩零星火苗，不過仍然持續悶燒，濃煙隨風飄到建農里內，民眾苦不堪言。

建農里長林金寶今早到掩埋場關心火燒情況，他說，至今里民都還在濃煙底下生活，造成大家不便，怨聲四起，有人要發起自救會抗議行動，這也是理所當然，里長這邊會儘量配合。吸到這空氣很多民眾都有頭暈、目眩狀況，有些長輩緊急安置到其他地方暫居，所幸到目前還沒有發現重大的傷害，也有農民反映農作物受損。

前台東市長賴坤成今天也在臉書貼文，質疑垃圾燃燒產生戴奧辛恐擴散，恐害人體，主政者太輕忽嚴重性。

他說，到掩埋場只不過待了20分鐘，而且是在上風面與消防局及清潔隊員工了解狀況，已經有心悸、噁心、渾身不舒服等現象，塑膠石化製品不完全燃燒所衍生出的戴奧辛等劇毒空氣已經籠罩了3天3夜。東北季風的下風坡是建農里聚落，且住民多是老弱婦孺，根本不知道這個毒害強烈，只能在家裡，任其傷害摧殘而渾不自知。

賴坤成說，傳統衛生掩埋垃圾場堆置大量塑膠製品，不只是懸浮微粒濃度超標，是號稱「世紀之毒」戴奧辛等有毒性物質已長時間瀰漫，應即採取更積極、有效處置，並請求空消、國軍化學兵支援，並針對懸浮微粒及有害毒性化學物質做即時及短中長期環境監控，追究行政或民事責任，對受損害居民提供補償或賠償。

台東縣政府環保局表示，向雲林縣借一部行動監測車，監測100多種污染物，目前僅懸浮微粒超標，最高達4倍。

台東市長陳銘風今天一大早持續前往關心最新狀況，他接受媒體聯訪表示，現在最主要優先要做的是先將火完全熄滅，然後再來處理後續相關問題，工作人員不眠不休24小時工作，有些地方因沼氣太多先用土石掩埋再灌水。現在第3天，快處理好了，後續會和農民協商補償問題。（編輯：黃世雅）1120228