壽山動物園台灣黑熊波比與遊客對望 「站姿」引發網友熱議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄壽山動物園的明星動物台灣黑熊「波比」，曾因「站姿」被質疑是工讀生裝扮，引發熱烈討論。昨天下午波比又站起來，被不少遊客目擊，直呼幸運。市長陳其邁今天也在臉書分享波比站姿照。

陳其邁今天在臉書（Facebook）發文表示，「昨天下午的黑熊波比，站得直挺挺！大家一直討論到底是不是工讀生？」並附上波比站立的照片，同時在留言區也發布一張波比齜牙咧嘴吃甘蔗的凶猛樣貌，證明真的是熊，不是工讀生。

不過網友仍留言調侃說，「我們想看工讀生吃披薩」、「工讀生表示，吃個甘蔗也在拍」。連民進黨立委李昆澤也來留言：「這根本是陳市長，體型太像」。讓陳其邁忍不住回應直呼「波比的肚子比較大啦！」笑翻網友。

壽山動物園昨天在臉書發文表示，初三到動物園走春的遊客很幸運，「波比可是熱情迎接，讓大家拍好拍滿，只差沒有高舉雙手Say Hi」。

波比是壽山動物園的人氣明星，先前就曾一「站」成名，因為站姿太像人類，被遊客懷疑是工讀生，在網路掀起熱議，時任高雄市長的陳菊也澄清說，高雄的熊是真的熊，「高雄不允許不安全的打工」，讓「波比」人氣更旺。（編輯：謝雅竹）1130213